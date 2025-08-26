https://ria.ru/20250826/moldaviya-2037594541.html

Глава делегации ЕС усомнился в присоединении Молдавии к союзу до 2030 года

Глава делегации ЕС усомнился в присоединении Молдавии к союзу до 2030 года - РИА Новости, 26.08.2025

Глава делегации ЕС усомнился в присоединении Молдавии к союзу до 2030 года

Цель властей Молдавии присоединиться к Евросоюзу до 2030 года является труднодостижимой, процесс может замедлиться, заявил глава делегации ЕС в Кишиневе Янис... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T09:46:00+03:00

2025-08-26T09:46:00+03:00

2025-08-26T09:46:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

украина

мария захарова

майя санду

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 26 авг - РИА Новости. Цель властей Молдавии присоединиться к Евросоюзу до 2030 года является труднодостижимой, процесс может замедлиться, заявил глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс.Правительство Молдавии ранее поставило перед собой цель стать частью ЕС до 2030 года. При этом президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что Кишинев может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз до декабря 2027 года, а сама она рассчитывает, что Молдавия войдет в ЕС одновременно с Украиной."Это большая и высокая цель, и к тому же труднодостижимая. Если посмотреть на то, как процесс шёл до сих пор, я бы сказал — это трудно, но возможно, пройти этот путь быстрым темпом. Многое будет зависеть от следующего парламента и тем более от правительства. Будет ли там такая же определённость в позиции, что Молдавия должна продолжать быстрыми шагами двигаться к членству в Евросоюзе?" , - заявил Мажейкс в эфире телеканала TV8.По его словам, процесс евроинтеграции связан с серьезными реформами. Мажейкс отметил, что в историях других стран уже были примеры, когда желание проводить реформы исчезало, процесс евроинтеграции замедлялся или был поставлен на паузу.Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

https://ria.ru/20250825/moldaviya-2037481753.html

https://ria.ru/20250822/moldaviya-2036975340.html

молдавия

кишинев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев, украина, мария захарова, майя санду, евросоюз