26.08.2025
09:46 26.08.2025
Глава делегации ЕС усомнился в присоединении Молдавии к союзу до 2030 года
Глава делегации ЕС усомнился в присоединении Молдавии к союзу до 2030 года - РИА Новости, 26.08.2025
Глава делегации ЕС усомнился в присоединении Молдавии к союзу до 2030 года
Цель властей Молдавии присоединиться к Евросоюзу до 2030 года является труднодостижимой, процесс может замедлиться, заявил глава делегации ЕС в Кишиневе Янис... РИА Новости, 26.08.2025
КИШИНЕВ, 26 авг - РИА Новости. Цель властей Молдавии присоединиться к Евросоюзу до 2030 года является труднодостижимой, процесс может замедлиться, заявил глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс.Правительство Молдавии ранее поставило перед собой цель стать частью ЕС до 2030 года. При этом президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что Кишинев может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз до декабря 2027 года, а сама она рассчитывает, что Молдавия войдет в ЕС одновременно с Украиной."Это большая и высокая цель, и к тому же труднодостижимая. Если посмотреть на то, как процесс шёл до сих пор, я бы сказал — это трудно, но возможно, пройти этот путь быстрым темпом. Многое будет зависеть от следующего парламента и тем более от правительства. Будет ли там такая же определённость в позиции, что Молдавия должна продолжать быстрыми шагами двигаться к членству в Евросоюзе?" , - заявил Мажейкс в эфире телеканала TV8.По его словам, процесс евроинтеграции связан с серьезными реформами. Мажейкс отметил, что в историях других стран уже были примеры, когда желание проводить реформы исчезало, процесс евроинтеграции замедлялся или был поставлен на паузу.Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Глава делегации ЕС усомнился в присоединении Молдавии к союзу до 2030 года

Мажейкс назвал вступление Молдавии в союз к 2030 году труднодостижимым

КИШИНЕВ, 26 авг - РИА Новости. Цель властей Молдавии присоединиться к Евросоюзу до 2030 года является труднодостижимой, процесс может замедлиться, заявил глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс.
Правительство Молдавии ранее поставило перед собой цель стать частью ЕС до 2030 года. При этом президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что Кишинев может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз до декабря 2027 года, а сама она рассчитывает, что Молдавия войдет в ЕС одновременно с Украиной.
Президент Молдовы Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Санду лишает жителей Молдавии права голоса, заявили в Госдуме
Вчера, 16:16
"Это большая и высокая цель, и к тому же труднодостижимая. Если посмотреть на то, как процесс шёл до сих пор, я бы сказал — это трудно, но возможно, пройти этот путь быстрым темпом. Многое будет зависеть от следующего парламента и тем более от правительства. Будет ли там такая же определённость в позиции, что Молдавия должна продолжать быстрыми шагами двигаться к членству в Евросоюзе?" , - заявил Мажейкс в эфире телеканала TV8.
По его словам, процесс евроинтеграции связан с серьезными реформами. Мажейкс отметил, что в историях других стран уже были примеры, когда желание проводить реформы исчезало, процесс евроинтеграции замедлялся или был поставлен на паузу.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Додон раскритиковал визит делегации ЕС в Молдавию
22 августа, 13:52
 
