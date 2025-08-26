https://ria.ru/20250826/moldavija-2037717119.html

Молдавия ограничивает возможности граждан для голосования, заявили в ПМР

Молдавия ограничивает возможности граждан для голосования, заявили в ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Власти Молдавии, открывая всего 12 избирательных участков в Приднестровье на парламентских выборах, ограничивают возможности своим гражданам для голосования, заявил во вторник глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "То, что делает молдавская сторона и делала в прошлые годы, ограничивая возможности людей для голосования… Конечно же, ограничение количества избирателей из Приднестровья – это в известной степени опасения, страхи и нежелание слышать мнение граждан Молдовы, которые проживают в Приднестровье", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Глава МИД ПМР напомнил, что в прошлом году на выборах президента Молдавии жителям Приднестровья практически на всех участках дороги создавали проблемы со въездом на правый берег реки Днестр. По его словам, молдавская полиция досматривала и разворачивала машины, а автомобильный мост между городами Рыбница и Резина якобы минировали, а потом срочно ремонтировали. "Мы, кстати, до сих пор не узнали и не увидели результатов расследований тех заминированных участков, каких-то пакетов, которые находили возле контрольно-пропускном пункте на мосту и так далее. То есть это та информация, которой молдавская сторона обязана была поделиться и с Приднестровьем, и с другими международными участниками, но ни у кого из нас нет результатов этих расследований, что говорит о непрозрачности этого пути", - отметил Игнатьев. Глава ПМР Вадим Красносельский ранее заявил о том, что если Молдавия не хочет видеть жителей ПМР на парламентских выборах, то пусть признает Приднестровье отдельным государством. А депутаты городских и районных Советов народных депутатов ПМР выступили с обращением к властям Молдавии с просьбой не сокращать число избирательных участков для приднестровцев, поскольку это усугубляет неравенство и создает дополнительные препятствия для реализации избирательных прав. Власти Приднестровья отмечают, что речь идет о грубом нарушении прав человека. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

