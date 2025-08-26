https://ria.ru/20250826/model-2037664235.html

В российских школах введут оценки за поведение

В российских школах введут оценки за поведение

В российских школах введут оценки за поведение

Модель выставления оценки за поведение в российских школах будет определена до конца года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

россия

тульская область

луганская народная республика

сергей кравцов

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Модель выставления оценки за поведение в российских школах будет определена до конца года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Ранее министр рассказал, что рассматривается три варианта оценки за поведение школьников в учебных заведениях - в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе. "Мы аккуратно будем апробировать… У нас есть три модели, чтобы до конца года определиться с той или иной моделью и уже предлагать для распространения", - сказал министр в ходе XII общероссийского родительского собрания. С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы ценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации. Эти школы находятся в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.

россия

тульская область

луганская народная республика

россия, тульская область, луганская народная республика, сергей кравцов