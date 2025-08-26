https://ria.ru/20250826/mishlen-2037585307.html
Собянин ответил на вопрос о возвращении мишленовских звезд в столицу
Собянин ответил на вопрос о возвращении мишленовских звезд в столицу - РИА Новости, 26.08.2025
Собянин ответил на вопрос о возвращении мишленовских звезд в столицу
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что мишленовские звезды вернутся в столицу, поскольку по уровню кухни город может соперничать с любой страной мира. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T08:39:00+03:00
2025-08-26T08:39:00+03:00
2025-08-26T08:39:00+03:00
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577997540_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c1c08aee8324e11020d660651130b46c.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что мишленовские звезды вернутся в столицу, поскольку по уровню кухни город может соперничать с любой страной мира. "Мишленовские звезды - международная система - она нужна не столько для москвичей, сколько для иностранных туристов. Поэтому я надеюсь, мишленовские звезды вернутся в Москву. Тем более что по уровню кухни Москва может соперничать с любой страной мира", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде". Москвичи же, по словам мэра, сами знают, где хорошие, а где плохие рестораны.
https://ria.ru/20250826/reka-2037584741.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577997540_36:0:1743:1280_1920x0_80_0_0_931471a79db3741279f22f0d58ddd65e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Собянин ответил на вопрос о возвращении мишленовских звезд в столицу
Собянин выразил надежду, что мишленовские звезды вернутся в Москву