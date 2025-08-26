Рейтинг@Mail.ru
08:39 26.08.2025
Собянин ответил на вопрос о возвращении мишленовских звезд в столицу
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что мишленовские звезды вернутся в столицу, поскольку по уровню кухни город может соперничать с любой страной мира. "Мишленовские звезды - международная система - она нужна не столько для москвичей, сколько для иностранных туристов. Поэтому я надеюсь, мишленовские звезды вернутся в Москву. Тем более что по уровню кухни Москва может соперничать с любой страной мира", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде". Москвичи же, по словам мэра, сами знают, где хорошие, а где плохие рестораны.
москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин
Собянин ответил на вопрос о возвращении мишленовских звезд в столицу

Собянин выразил надежду, что мишленовские звезды вернутся в Москву

© Pixabay / Free-PhotosРаботники ресторана
Работники ресторана - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Pixabay / Free-Photos
Работники ресторана. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что мишленовские звезды вернутся в столицу, поскольку по уровню кухни город может соперничать с любой страной мира.
"Мишленовские звезды - международная система - она нужна не столько для москвичей, сколько для иностранных туристов. Поэтому я надеюсь, мишленовские звезды вернутся в Москву. Тем более что по уровню кухни Москва может соперничать с любой страной мира", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде".
Москвичи же, по словам мэра, сами знают, где хорошие, а где плохие рестораны.
Благоустроенная территория на набережной Москвы-реки в Капотне - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Москва-река с каждым годом будет становиться чище, заявил Собянин
МоскваСергей Собянин
 
 
