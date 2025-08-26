https://ria.ru/20250826/mishlen-2037585307.html

Собянин ответил на вопрос о возвращении мишленовских звезд в столицу

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что мишленовские звезды вернутся в столицу, поскольку по уровню кухни город может соперничать с любой страной мира. РИА Новости, 26.08.2025

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577997540_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c1c08aee8324e11020d660651130b46c.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что мишленовские звезды вернутся в столицу, поскольку по уровню кухни город может соперничать с любой страной мира. "Мишленовские звезды - международная система - она нужна не столько для москвичей, сколько для иностранных туристов. Поэтому я надеюсь, мишленовские звезды вернутся в Москву. Тем более что по уровню кухни Москва может соперничать с любой страной мира", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде". Москвичи же, по словам мэра, сами знают, где хорошие, а где плохие рестораны.

москва

2025

москва, сергей собянин