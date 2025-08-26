Из-за украинских атак за неделю погибли 19 россиян
ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Девятнадцать жителей России погибли, в том числе один ребенок, более 120 получили ранения за неделю в результате атак ВСУ, заявил РИА Новости посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 140 мирных жителей: ранен 121 человек, в том числе 8 несовершеннолетних, погибли 19 человек, в том числе один ребенок", - сообщил Мирошник.
Уточняется, что всего по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней ВСУ выпустили не менее 2,3 тысяч боеприпасов, среди которых были боеприпасы реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерийские снаряды калибром, в том числе, с кассетной боевой частью, мины, гранаты.
"Также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие. Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима", - добавил Мирошник.
