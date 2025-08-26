https://ria.ru/20250826/mintsifra-2037602781.html

Минцифры уточнило способы восстановления доступа к аккаунту на "Госуслугах"

Минцифры уточнило способы восстановления доступа к аккаунту на "Госуслугах" - РИА Новости, 26.08.2025

Минцифры уточнило способы восстановления доступа к аккаунту на "Госуслугах"

Восстановить доступ к аккаунту на "Госуслугах" можно будет с помощью биометрии, приложения и сайта банка, нацмессенджера или в МФЦ, эти способы будут закреплены РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Восстановить доступ к аккаунту на "Госуслугах" можно будет с помощью биометрии, приложения и сайта банка, нацмессенджера или в МФЦ, эти способы будут закреплены законодательно - это предусмотрено вторым пакетом мер против кибермошенничества, сообщило Минцифры."Способы восстановления доступа к своему аккаунту на "Госуслугах" в случае его блокировки из-за действий мошенников предлагается закрепить на законодательном уровне. Восстановить доступ можно будет быстро и удобно следующими способами: с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банка, с помощью национального мессенджера, в МФЦ", - пишет министерство в своем канале в Max.Во вторник Минцифры разместило второй пакет поправок на федеральном портале проектов нормативных актов, сейчас он находится на этапе общественного обсуждения. Ранее глава министерства Максут Шадаев сообщал журналистам, что пакет мер по борьбе с мошенничеством планируется внести в Госдуму осенью.С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.

