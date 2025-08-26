https://ria.ru/20250826/minoborony-2037597698.html

Экс-главе Лечебно-диагностического центра Минобороны предъявили обвинения

Экс-главе Лечебно-диагностического центра Минобороны предъявили обвинения - РИА Новости, 26.08.2025

Экс-главе Лечебно-диагностического центра Минобороны предъявили обвинения

Бывшему руководителю 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России Константину Кувшинову предъявлены обвинения в мошенничестве при закупке... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T10:03:00+03:00

2025-08-26T10:03:00+03:00

2025-08-26T10:03:00+03:00

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_9:0:1424:796_1920x0_80_0_0_312e32d985b5cf1e72af3c5e95f77b7d.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бывшему руководителю 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России Константину Кувшинову предъявлены обвинения в мошенничестве при закупке медоборудования, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Кувшинов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), говорится в материалах. В апреле Тверской суд Москвы арестовал его. Вместе с ним по делу проходят ещё четыре фигуранта. Среди них заместитель руководителя ООО "ТДА-Сервис" Александр Хоцин, который, по данным следствия, поставлял медоборудование, он находится под домашним арестом. В деле речь идет о махинациях при закупке медоборудования. Расследованием занимается военное следственное управление СК России по Москве, комментарием которого РИА Новости пока не располагает.

россия

москва

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)