МИД призвал Израиль не допустить деградации обстановки в Газе - РИА Новости, 26.08.2025
10:35 26.08.2025 (обновлено: 10:40 26.08.2025)
МИД призвал Израиль не допустить деградации обстановки в Газе
МИД призвал Израиль не допустить деградации обстановки в Газе - РИА Новости, 26.08.2025
МИД призвал Израиль не допустить деградации обстановки в Газе
Россия призывает Израиль принять срочные меры, чтобы не допустить деградации обстановки в секторе Газа и восстановить беспрепятственный гуманитарный доступ,... РИА Новости, 26.08.2025
израиль
в мире
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия призывает Израиль принять срочные меры, чтобы не допустить деградации обстановки в секторе Газа и восстановить беспрепятственный гуманитарный доступ, сообщил во вторник МИД РФ."Российская сторона призывает израильские власти принять срочные меры для того, чтобы не допустить ее дальнейшей деградации, остановить огонь, восстановить беспрепятственный гуманитарный доступ, обеспечить поступление всем нуждающимся необходимой гуманитарной помощи, включая продовольствие", - говорится в заявлении на сайте министерства.Как отметили в МИД РФ, Москва надеется на согласование в ООН проекта решения по Газе с фокусом на преодоление гуманитарной катастрофы."По имеющейся информации, в предстоящий период страны-члены СБ ООН планируют предпринять еще одну попытку, чтобы согласовать проект решения по Газе с фокусом на преодоление гуманитарной катастрофы. В Москве рассчитывают, что на этот раз такой документ будет принят", - добавляется в публикации.Израильские власти с 26 июля разрешили зарубежным странам возобновить сброс гуманитарной помощи с воздуха.Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС.Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
израиль, в мире, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль, В мире, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
МИД призвал Израиль не допустить деградации обстановки в Газе

МИД: Россия призвала Израиль не допустить деградации ситуации в Газе

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия призывает Израиль принять срочные меры, чтобы не допустить деградации обстановки в секторе Газа и восстановить беспрепятственный гуманитарный доступ, сообщил во вторник МИД РФ.
"Российская сторона призывает израильские власти принять срочные меры для того, чтобы не допустить ее дальнейшей деградации, остановить огонь, восстановить беспрепятственный гуманитарный доступ, обеспечить поступление всем нуждающимся необходимой гуманитарной помощи, включая продовольствие", - говорится в заявлении на сайте министерства.
Как отметили в МИД РФ, Москва надеется на согласование в ООН проекта решения по Газе с фокусом на преодоление гуманитарной катастрофы.
"По имеющейся информации, в предстоящий период страны-члены СБ ООН планируют предпринять еще одну попытку, чтобы согласовать проект решения по Газе с фокусом на преодоление гуманитарной катастрофы. В Москве рассчитывают, что на этот раз такой документ будет принят", - добавляется в публикации.
Израильские власти с 26 июля разрешили зарубежным странам возобновить сброс гуманитарной помощи с воздуха.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС.
Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
Израиль, В мире, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
