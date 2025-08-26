https://ria.ru/20250826/mesta-2037656483.html

Минздрав предложил сделать бюджетные места в медицинских вузах целевыми

Комиссия правительства одобрила законопроект Минздрава, предлагающий сделать целевыми все бюджетные места по основным программам в медвузах. РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Комиссия правительства одобрила законопроект Минздрава, предлагающий сделать целевыми все бюджетные места по основным программам в медвузах."Все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми. При этом проектом закона предусмотрено усиление мер ответственности гражданина, заключившего договор о целевом обучении, — в случае нарушения положений договора устанавливается выплата в бюджет компенсации в размере суммы, затраченной на подготовку специалиста, включая меры поддержки, а также штраф в сумме двукратного размера компенсации", — рассказали в пресс-службе министерства. Другие подробности

