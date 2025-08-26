Рейтинг@Mail.ru
Минздрав предложил сделать бюджетные места в медицинских вузах целевыми
14:04 26.08.2025 (обновлено: 15:43 26.08.2025)
Минздрав предложил сделать бюджетные места в медицинских вузах целевыми
Минздрав предложил сделать бюджетные места в медицинских вузах целевыми - РИА Новости, 26.08.2025
Минздрав предложил сделать бюджетные места в медицинских вузах целевыми
Комиссия правительства одобрила законопроект Минздрава, предлагающий сделать целевыми все бюджетные места по основным программам в медвузах. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Комиссия правительства одобрила законопроект Минздрава, предлагающий сделать целевыми все бюджетные места по основным программам в медвузах."Все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми. При этом проектом закона предусмотрено усиление мер ответственности гражданина, заключившего договор о целевом обучении, — в случае нарушения положений договора устанавливается выплата в бюджет компенсации в размере суммы, затраченной на подготовку специалиста, включая меры поддержки, а также штраф в сумме двукратного размера компенсации", — рассказали в пресс-службе министерства. Другие подробности
россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)

Минздрав предложил сделать бюджетные места в медицинских вузах целевыми

Студенты на занятиях на кафедре анатомии
Студенты на занятиях на кафедре анатомии - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Студенты на занятиях на кафедре анатомии. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Комиссия правительства одобрила законопроект Минздрава, предлагающий сделать целевыми все бюджетные места по основным программам в медвузах.
"Все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми. При этом проектом закона предусмотрено усиление мер ответственности гражданина, заключившего договор о целевом обучении, — в случае нарушения положений договора устанавливается выплата в бюджет компенсации в размере суммы, затраченной на подготовку специалиста, включая меры поддержки, а также штраф в сумме двукратного размера компенсации", — рассказали в пресс-службе министерства.
  • Такие же условия будут распространяться на выпускников программ среднего профессионального медобразования, а также на заказчиков целевого обучения, если они не выполнят обязательства по трудоустройству или расторгнут договор в одностороннем порядке.
  • Целевики смогут продолжить обучение на следующей образовательной ступени, не отрабатывая установленный срок, только при заключении нового договора с тем же заказчиком. В роли последних обычно выступают региональные минздравы и медорганизации.
  • Выпускники основных профессиональных образовательных программ, которые впервые прошли первичную или первичную специализированную аккредитацию по специальности, должны три года проработать под руководством наставника в организации, указанной в договоре. Это также могут быть учреждения, участвующие в реализации программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи.
  • Наставники будут получать надбавку к зарплате.
  • По окончании периода наставничества медики смогут пройти периодическую аккредитацию.
  • Выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы. Изменения, предусмотренные законопроектом, не ограничивают его в выборе конкретной медорганизации.
