Max защитит персональные данные детей

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Национальный мессенджер Max обеспечит защиту персональных данных детей, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Социальные сети иностранные, мессенджеры собирают данные, которые непонятно, как будут использованы. Почему национальный мессенджер Мax вводится? Потому что это защита прежде всего персональных данных детей, это информационная безопасность", - сказал министр в ходе XII общероссийского родительского собрания. Кравцов добавил, что в мессенджере также не будет никакой негативной информации, с которой может столкнуться ребенок. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

