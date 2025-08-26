Рейтинг@Mail.ru
13:52 26.08.2025
Max защитит персональные данные детей
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Национальный мессенджер Max обеспечит защиту персональных данных детей, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Социальные сети иностранные, мессенджеры собирают данные, которые непонятно, как будут использованы. Почему национальный мессенджер Мax вводится? Потому что это защита прежде всего персональных данных детей, это информационная безопасность", - сказал министр в ходе XII общероссийского родительского собрания. Кравцов добавил, что в мессенджере также не будет никакой негативной информации, с которой может столкнуться ребенок. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
общество, россия, сергей кравцов, google
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Google
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Национальный мессенджер Max обеспечит защиту персональных данных детей, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Социальные сети иностранные, мессенджеры собирают данные, которые непонятно, как будут использованы. Почему национальный мессенджер Мax вводится? Потому что это защита прежде всего персональных данных детей, это информационная безопасность", - сказал министр в ходе XII общероссийского родительского собрания.
Кравцов добавил, что в мессенджере также не будет никакой негативной информации, с которой может столкнуться ребенок.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
