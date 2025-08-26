https://ria.ru/20250826/max-2037653861.html
Max защитит персональные данные детей
Max защитит персональные данные детей - РИА Новости, 26.08.2025
Max защитит персональные данные детей
Национальный мессенджер Max обеспечит защиту персональных данных детей, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T13:52:00+03:00
2025-08-26T13:52:00+03:00
2025-08-26T13:52:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad2160726442156dc90fd38238e18569.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Национальный мессенджер Max обеспечит защиту персональных данных детей, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Социальные сети иностранные, мессенджеры собирают данные, которые непонятно, как будут использованы. Почему национальный мессенджер Мax вводится? Потому что это защита прежде всего персональных данных детей, это информационная безопасность", - сказал министр в ходе XII общероссийского родительского собрания. Кравцов добавил, что в мессенджере также не будет никакой негативной информации, с которой может столкнуться ребенок. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01c36c91e175172cfc372a3270d59ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, google
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Google
Max защитит персональные данные детей
Кравцов: национальный мессенджер Max защитит персональные данные детей
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Национальный мессенджер Max обеспечит защиту персональных данных детей, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Социальные сети иностранные, мессенджеры собирают данные, которые непонятно, как будут использованы. Почему национальный мессенджер Мax вводится? Потому что это защита прежде всего персональных данных детей, это информационная безопасность", - сказал министр в ходе XII общероссийского родительского собрания.
Кравцов добавил, что в мессенджере также не будет никакой негативной информации, с которой может столкнуться ребенок.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".