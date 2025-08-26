https://ria.ru/20250826/matushkin-2037624689.html
Евгений Матушкин принял участие в открытии выставки в честь Олега Бетина
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В открытии выставки, посвященной 75-летию со дня рождения почетного гражданина Тамбовской области Олега Бетина, принял участие председатель региональной думы Евгений Матушкин, сообщает пресс-служба областного парламента. Мероприятие состоялось в Музейно-выставочном центре области. Основу экспозиции составляет коллекция, переданная музею правительством области. В экспонатах — документах, наградах, фотографиях — отражены этапы трудового пути Бетина. Он более 15 лет возглавлял Тамбовскую область. Затем был заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, работал во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии. По его инициативе и при непосредственном участии были созданы Центр экономических исследований рыбного хозяйства, секция Ученого совета ФГБНУ "ВНИРО" по экономике, а также открыты профильные аспирантура и докторантура. В торжественной церемонии также приняли участие родные и близкие, друзья, коллеги, соратники Бетина. "В трудовой биографии Олега Ивановича много ярких страниц. Где бы он ни работал — на родной земле или на федеральном уровне — везде сумел проявить высокий профессионализм, трудолюбие, талант управленца, политика, лидерские качества, основательный, ответственный подход к любому делу. Более 15 лет Олег Иванович возглавлял родной регион", — приводит пресс-служба слова Матушкина. Он подчеркнул, что под руководством Бетина в области было реализовано много важных для социально-экономического развития области проектов. Благодаря этой работе сегодня регион демонстрирует высокие показатели по ряду отраслей, в том числе в сельском хозяйстве, полагает Матушкин. Выставка будет работать до 27 сентября.
