https://ria.ru/20250826/matushkin-2037624689.html

Евгений Матушкин принял участие в открытии выставки в честь Олега Бетина

Евгений Матушкин принял участие в открытии выставки в честь Олега Бетина - РИА Новости, 26.08.2025

Евгений Матушкин принял участие в открытии выставки в честь Олега Бетина

В открытии выставки, посвященной 75-летию со дня рождения почетного гражданина Тамбовской области Олега Бетина, принял участие председатель региональной думы... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T12:07:00+03:00

2025-08-26T12:07:00+03:00

2025-08-26T12:07:00+03:00

тамбовская область

тамбовская область

россия

олег бетин

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037623495_0:12:640:372_1920x0_80_0_0_5e22090f6e095ecd17e9f383d79e109e.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В открытии выставки, посвященной 75-летию со дня рождения почетного гражданина Тамбовской области Олега Бетина, принял участие председатель региональной думы Евгений Матушкин, сообщает пресс-служба областного парламента. Мероприятие состоялось в Музейно-выставочном центре области. Основу экспозиции составляет коллекция, переданная музею правительством области. В экспонатах — документах, наградах, фотографиях — отражены этапы трудового пути Бетина. Он более 15 лет возглавлял Тамбовскую область. Затем был заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, работал во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии. По его инициативе и при непосредственном участии были созданы Центр экономических исследований рыбного хозяйства, секция Ученого совета ФГБНУ "ВНИРО" по экономике, а также открыты профильные аспирантура и докторантура. В торжественной церемонии также приняли участие родные и близкие, друзья, коллеги, соратники Бетина. "В трудовой биографии Олега Ивановича много ярких страниц. Где бы он ни работал — на родной земле или на федеральном уровне — везде сумел проявить высокий профессионализм, трудолюбие, талант управленца, политика, лидерские качества, основательный, ответственный подход к любому делу. Более 15 лет Олег Иванович возглавлял родной регион", — приводит пресс-служба слова Матушкина. Он подчеркнул, что под руководством Бетина в области было реализовано много важных для социально-экономического развития области проектов. Благодаря этой работе сегодня регион демонстрирует высокие показатели по ряду отраслей, в том числе в сельском хозяйстве, полагает Матушкин. Выставка будет работать до 27 сентября.

https://ria.ru/20250822/matushkin-2037031485.html

https://ria.ru/20250808/matushkin-2034184815.html

тамбовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тамбовская область, россия, олег бетин, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)