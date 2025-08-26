https://ria.ru/20250826/material-2037727607.html

В России могут внедрить новый материал для лечения ран

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Новый уникальный материал для лечения ран могут внедрить в российские медучреждения в ближайшие три года, сообщил профессор "Сколтеха", директор исследовательского центра LIFT Глеб Сухоруков.Во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошла конференция. На ней специалисты рассказали о новом уникальном материале для лечения ран, в основе которого лежит система из полимерных микрокамер."Мы точно знаем, что это уже не вредит, но мы должны узнать, что действительно есть статистически значимый терапевтический эффект. И это, собственно, в ближайшие год-два мы должны подтвердить. Ну и дальше там все разрешительные регистрационные удостоверения и так далее. Я думаю, что это вопрос не пяти-десяти лет — это вопрос до трех лет", — сказал Сухоруков.Научный руководитель Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Владимир Стародубов, в свою очередь, рассказал, что в лучшем случае процесс может занять минимум 1,5 года.

