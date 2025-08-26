Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко может встретиться с Путиным в ходе визита в КНР, заявила Эйсмонт
18:21 26.08.2025
Лукашенко может встретиться с Путиным в ходе визита в КНР, заявила Эйсмонт
МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках своего визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявила РИА Новости пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт."У президентов Беларуси и России нет никогда и никаких проблем с тем, чтобы договориться о встрече и что-то обсудить. Когда необходимо, тогда они и встречаются. И то, что встретятся - это факт", - сказала Эйсмонт, отвечая на вопрос о возможности двусторонней встречи президентов Белоруссии и России в Китае, где они примут участие в саммите ШОС.Говоря о возможности других двусторонних встреч главы белорусского государства во время визита в Китай, пресс-секретарь подчеркнула, что подобные саммиты – это всегда возможности для двусторонних контактов."По поводу иных планов. Не раз уже было сказано, что любые интеграционные многосторонние мероприятия - это возможности для двусторонних контактов. Конечно, они запланированы у президента Беларуси и в Китае", - добавила она.Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров.Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков ранее сообщал, что Лукашенко получил приглашение принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и посетить парад, который пройдет в сентябре в Китае.
Лукашенко может встретиться с Путиным в ходе визита в КНР, заявила Эйсмонт

МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках своего визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявила РИА Новости пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"У президентов Беларуси и России нет никогда и никаких проблем с тем, чтобы договориться о встрече и что-то обсудить. Когда необходимо, тогда они и встречаются. И то, что встретятся - это факт", - сказала Эйсмонт, отвечая на вопрос о возможности двусторонней встречи президентов Белоруссии и России в Китае, где они примут участие в саммите ШОС.
Говоря о возможности других двусторонних встреч главы белорусского государства во время визита в Китай, пресс-секретарь подчеркнула, что подобные саммиты – это всегда возможности для двусторонних контактов.
"По поводу иных планов. Не раз уже было сказано, что любые интеграционные многосторонние мероприятия - это возможности для двусторонних контактов. Конечно, они запланированы у президента Беларуси и в Китае", - добавила она.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров.
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков ранее сообщал, что Лукашенко получил приглашение принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и посетить парад, который пройдет в сентябре в Китае.
