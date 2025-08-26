https://ria.ru/20250826/lukashenko-2037644136.html

Лукашенко потребовал навести порядок в торговле по всей Белоруссии

Лукашенко потребовал навести порядок в торговле по всей Белоруссии - РИА Новости, 26.08.2025

Лукашенко потребовал навести порядок в торговле по всей Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал обеспечить нормальную жизнь людей, прежде всего на селе, и до 1 января создать эффективную систему торгового

МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал обеспечить нормальную жизнь людей, прежде всего на селе, и до 1 января создать эффективную систему торгового обслуживания по всей стране, сообщает во вторник агентство Белта. Лукашенко во вторник провел совещание по вопросам эффективности системы торгового обслуживания, в первую очередь на селе, а также уровня и качества жизни белорусов. "Мы должны принять все решения для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь наших людей, и прежде всего на селе", - подчеркнул глава государства. Он обратил внимание на то, что для жителей деревень закрытие, например, стационарного магазина порождает массу проблем. "Естественно, что в XXI веке потеря возможности купить самое необходимое вызывает закономерные претензии. Еще раз повторяю: закрытие магазина в деревне - это сродни большой проблеме для тех людей, которые там проживают", - сказал он. Лукашенко в числе основных проблем в торговле, требующих своевременного решения, назвал неудобные для населения графики работы магазинов, маршруты автолавок, скудный ассортимент и наличие товаров с истекшими сроками годности. Лукашенко поручил разобраться и с бестолковой цифровизацией в торговле. "Из последних примеров непродуманных решений назову получение электронных цифровых подписей и маркировку товаров специальными метками и знаками, которые для небольшого магазинчика в три полки - целый квест. Вы, присутствующие за столом, особенно организаторы торговли, понимаете, что вы предлагаете на селе, магазинчикам этим? В любом деле можно дойти до абсурда, впав в административный раж", - заметил президента. "Бабе Дуне на селе нужно молоко, мясо и кусок хлеба, а не цифровизация", - образно сказал Лукашенко. Он потребовал решить все обозначенные проблемные вопросы по обеспечению жизни людей на селе. "А то мы умные: когда надо хлеб убирать, тогда мы видим этих колхозников, а мало-мальские условия не можем создать. Да если бы мы не могли!" - подчеркнул Лукашенко. Президент Белоруссии отвел срок до 1 января на создание эффективной системы торгового обслуживания по всей стране, и прежде всего в сельской местности. По его словам, в Белоруссии есть маленькие хуторки и деревеньки, которые называют неперспективными, там живут 7-10 человек, в основном пожилого возраста, но которые в свое время создавали страну. "Вот исходя из этого вы должны выработать систему обслуживания людей. У вас 1 января срок", - поставил задачу президент. В числе участников совещания у главы государства были руководители правительства, Совета Республики и Палаты представителей, администрации президента, Комитета госконтроля, облисполкомов и Минского горисполкома, Белстата, министерства антимонопольного регулирования и торговли, минэкономики и Белкоопсоюза.

