https://ria.ru/20250826/lnr-2037734751.html
В ЛНР вынесли приговор украинской шпионке
В ЛНР вынесли приговор украинской шпионке - РИА Новости, 26.08.2025
В ЛНР вынесли приговор украинской шпионке
Верховный суд ЛНР признал виновной в шпионаже 25-летнюю гражданку Украины Лолиту Василенко и приговорил ее к 15 годам колонии общего режима, сообщила РИА... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T19:24:00+03:00
2025-08-26T19:24:00+03:00
2025-08-26T19:24:00+03:00
происшествия
луганская народная республика
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Верховный суд ЛНР признал виновной в шпионаже 25-летнюю гражданку Украины Лолиту Василенко и приговорил ее к 15 годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. "Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней Лолиты Василенко. Она признана виновной по статье 276 УК РФ (шпионаж)",- сообщила Усачева. Суд установил, что в сентябре 2022 года Василенко добровольно собирала сведения о местах дислокации российских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики. Данные она передавала украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджера. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Василенко к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщила Усачева. Уточняется, что уголовное дело возбудило и расследовало УФСБ России по ЛНР. В июне 2024 года бывший сожитель Василенко Илья Ковзалин также был признан виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
https://ria.ru/20250820/delo-2036610148.html
https://ria.ru/20250804/shpion-2033199373.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, россия, украина
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Украина
В ЛНР вынесли приговор украинской шпионке
Верховный суд ЛНР приговорил украинскую шпионку к 15 годам колонии
ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Верховный суд ЛНР признал виновной в шпионаже 25-летнюю гражданку Украины Лолиту Василенко и приговорил ее к 15 годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.
"Верховный Суд Луганской Народной Республики
вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней Лолиты Василенко. Она признана виновной по статье 276 УК РФ
(шпионаж)",- сообщила Усачева.
Суд установил, что в сентябре 2022 года Василенко добровольно собирала сведения о местах дислокации российских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики. Данные она передавала украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджера.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Василенко к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщила Усачева.
Уточняется, что уголовное дело возбудило и расследовало УФСБ России по ЛНР.
В июне 2024 года бывший сожитель Василенко Илья Ковзалин также был признан виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.