В ЛНР вынесли приговор украинской шпионке

2025-08-26T19:24:00+03:00

ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Верховный суд ЛНР признал виновной в шпионаже 25-летнюю гражданку Украины Лолиту Василенко и приговорил ее к 15 годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. "Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней Лолиты Василенко. Она признана виновной по статье 276 УК РФ (шпионаж)",- сообщила Усачева. Суд установил, что в сентябре 2022 года Василенко добровольно собирала сведения о местах дислокации российских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики. Данные она передавала украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджера. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Василенко к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщила Усачева. Уточняется, что уголовное дело возбудило и расследовало УФСБ России по ЛНР. В июне 2024 года бывший сожитель Василенко Илья Ковзалин также был признан виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

