В ЛНР вынесли приговор украинской шпионке
19:24 26.08.2025
В ЛНР вынесли приговор украинской шпионке
ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Верховный суд ЛНР признал виновной в шпионаже 25-летнюю гражданку Украины Лолиту Василенко и приговорил ее к 15 годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. "Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней Лолиты Василенко. Она признана виновной по статье 276 УК РФ (шпионаж)",- сообщила Усачева. Суд установил, что в сентябре 2022 года Василенко добровольно собирала сведения о местах дислокации российских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики. Данные она передавала украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджера. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Василенко к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщила Усачева. Уточняется, что уголовное дело возбудило и расследовало УФСБ России по ЛНР. В июне 2024 года бывший сожитель Василенко Илья Ковзалин также был признан виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
В ЛНР вынесли приговор украинской шпионке

Верховный суд ЛНР приговорил украинскую шпионку к 15 годам колонии

ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Верховный суд ЛНР признал виновной в шпионаже 25-летнюю гражданку Украины Лолиту Василенко и приговорил ее к 15 годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.
"Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней Лолиты Василенко. Она признана виновной по статье 276 УК РФ (шпионаж)",- сообщила Усачева.
Суд установил, что в сентябре 2022 года Василенко добровольно собирала сведения о местах дислокации российских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики. Данные она передавала украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджера.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Василенко к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщила Усачева.
Уточняется, что уголовное дело возбудило и расследовало УФСБ России по ЛНР.
В июне 2024 года бывший сожитель Василенко Илья Ковзалин также был признан виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
