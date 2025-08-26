Парламент Литвы утвердил нового премьера
Парламент Литвы утвердил экс-министра труда Ругинене на пост премьера
© iStock.com / AgustavopПрезидентский дворец в Вильнюсе, Литва
© iStock.com / Agustavop
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании во вторник утвердил кандидатуру бывшего министра соцзащиты и труда 44-летней Инги Ругинене из литовской социал-демократической партии на пост премьер-министра страны.
"В голосовании приняли участие 127 депутатов сейма. Из них 78 "за", 35 "против", 14 воздержались. Постановление (об утверждении Ругинене на пост премьера - ред.) принято", - заявил ведущий заседания. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).
Ругинене родилась в 1981 году в Тракае. Окончила бакалавриат на медицинском факультете Вильнюсского университета, и магистратуру в Каунасском колледже лесного хозяйства и инженерии окружающей среды. Работала инструктором по оказанию первой помощи и волонтёром литовского отделения Международного комитете Красного Креста. С 2014 года председатель профсоюза работников леса и лесной промышленности Литвы, с 2018 года председатель Литовской конфедерации профсоюзов, а с 2023 года - вице-президент Европейской конфедерации профсоюзов. В октябре 2024 года впервые избрана депутатом в литовский парламент, с декабря - министр социальной защиты и труда.
Литва заявила о готовности отправить войска на Украину
21 августа, 15:12