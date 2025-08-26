https://ria.ru/20250826/lichnost-2037576730.html
Мужчина объяснил, зачем он запустил фейерверк в толпу в Красноярске
Мужчина объяснил, зачем он запустил фейерверк в толпу в Красноярске - РИА Новости, 26.08.2025
Мужчина объяснил, зачем он запустил фейерверк в толпу в Красноярске
Полиция установила личность мужчины, запустившего фейерверк в толпу людей на празднике в парке "Солнечная поляна" в Красноярске, от которого пострадала женщина, РИА Новости, 26.08.2025
КРАСНОЯРСК, 26 авг – РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, запустившего фейерверк в толпу людей на празднике в парке "Солнечная поляна" в Красноярске, от которого пострадала женщина, сообщает краевой главк МВД. В понедельник ведомство сообщало, что на праздничном мероприятии в одном из микрорайонов Красноярска фейерверк попал в толпу людей. Искры от пиротехники привели к травмам у как минимум одной женщины. Ей была оказана медицинская помощь бригадой скорой помощи, которая дежурила на мероприятии. "Виновником произошедшего стал 48-летний участник мероприятия. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении. В полицейском главке уточняют, что, по словам мужчины, он хотел сделать подарок организаторам и гостям праздника. Фейерверк же он купил в специализированном магазине. Также отмечается, что в отношении организаторов праздника начата проверка.
