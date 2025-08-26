https://ria.ru/20250826/lesli-2037651695.html
Суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
Суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли - РИА Новости, 26.08.2025
Суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
Тверской суд Москвы во вторник заочно арестовал блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о склонении к изнасилованию, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T13:39:00+03:00
2025-08-26T13:39:00+03:00
2025-08-26T13:40:00+03:00
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026486675_0:151:735:564_1920x0_80_0_0_c6c4a977ca3eabd2e10fa04e240c5021.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник заочно арестовал блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о склонении к изнасилованию, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал в отношении Кириллова меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказал собеседник агентства.Срок исчисляется с момента его фактического задержания на территории РФ, либо с момента передачи его правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России.Судебное заседание прошло в закрытом режиме.Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против Алекса Лесли возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей.В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
https://ria.ru/20250703/bloger-2026846419.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026486675_0:82:735:633_1920x0_80_0_0_1d148d061f8ea209429b07b6e6a85287.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
Суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли по делу о склонении к изнасилованию
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник заочно арестовал блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о склонении к изнасилованию, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал в отношении Кириллова меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказал собеседник агентства.
Срок исчисляется с момента его фактического задержания на территории РФ, либо с момента передачи его правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России.
Судебное заседание прошло в закрытом режиме.
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против Алекса Лесли возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей.
В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.