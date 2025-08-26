https://ria.ru/20250826/lesli-2037651695.html

Суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли

Суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли

Суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли

Тверской суд Москвы во вторник заочно арестовал блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о склонении к изнасилованию, сообщили РИА Новости в суде.

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник заочно арестовал блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о склонении к изнасилованию, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал в отношении Кириллова меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказал собеседник агентства.Срок исчисляется с момента его фактического задержания на территории РФ, либо с момента передачи его правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России.Судебное заседание прошло в закрытом режиме.Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против Алекса Лесли возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей.В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.

