13:39 26.08.2025
Суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
москва
происшествия
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник заочно арестовал блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о склонении к изнасилованию, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал в отношении Кириллова меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказал собеседник агентства.Срок исчисляется с момента его фактического задержания на территории РФ, либо с момента передачи его правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России.Судебное заседание прошло в закрытом режиме.Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против Алекса Лесли возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей.В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник заочно арестовал блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о склонении к изнасилованию, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал в отношении Кириллова меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказал собеседник агентства.
Срок исчисляется с момента его фактического задержания на территории РФ, либо с момента передачи его правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России.
Судебное заседание прошло в закрытом режиме.
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против Алекса Лесли возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей.
В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
Александр Кириллов (Алекс Лесли) - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Мать ребенка блогера Лесли попросила лишить его родительских прав
3 июля, 01:46
 
