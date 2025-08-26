Рейтинг@Mail.ru
Погранслужба Латвии пригрозила увольнениями за общение на русском языке - РИА Новости, 26.08.2025
19:35 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/latviya-2037736223.html
Погранслужба Латвии пригрозила увольнениями за общение на русском языке
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Латвийским пограничникам под угрозой увольнения запрещается общаться на русском языке и делать записи в поддержку России в соцсетях, заявил глава государственной охраны Латвии генерал Гунарс Пуятс. "При исполнении служебных обязанностей им запрещено общаться на иностранных языках. Им разрешено общаться на иностранных языках, если они общаются с третьими лицами, а именно, если они общаются с иностранцами, не владеющими государственным языком. Обязанность пограничника – общаться на латышском языке. Это предусмотрено и внутренним нормативным актом пограничной службы. В противном случае они могут быть уволены", - сказал Пуятс в эфире TV24. По его словам, ведется также проверка лояльности пограничников, были также случаи увольнения сотрудников за посты в поддержку России в социальных сетях, поскольку этим якобы "подрывался престиж погранслужбы". Ранее конституционный суд Латвии посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии в январе 2024 года заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, при этом неизвестно, сколько из них уже покинули страну. В июле 2025 года УДГМ сообщило, что у 841 гражданина РФ истек срок ВНЖ, они должны будут покинуть Латвию до конца ноября 2025 года. В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Латвийским пограничникам под угрозой увольнения запрещается общаться на русском языке и делать записи в поддержку России в соцсетях, заявил глава государственной охраны Латвии генерал Гунарс Пуятс.
"При исполнении служебных обязанностей им запрещено общаться на иностранных языках. Им разрешено общаться на иностранных языках, если они общаются с третьими лицами, а именно, если они общаются с иностранцами, не владеющими государственным языком. Обязанность пограничника – общаться на латышском языке. Это предусмотрено и внутренним нормативным актом пограничной службы. В противном случае они могут быть уволены", - сказал Пуятс в эфире TV24.
По его словам, ведется также проверка лояльности пограничников, были также случаи увольнения сотрудников за посты в поддержку России в социальных сетях, поскольку этим якобы "подрывался престиж погранслужбы".
Ранее конституционный суд Латвии посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии в январе 2024 года заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, при этом неизвестно, сколько из них уже покинули страну. В июле 2025 года УДГМ сообщило, что у 841 гражданина РФ истек срок ВНЖ, они должны будут покинуть Латвию до конца ноября 2025 года.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.
