На Кубани будут судить мужчину, убившего 12-летнюю девочку

Житель Бураковского хутора на Кубани, убивший 12-летнюю девочку после попытки ее изнасиловать, предстанет перед судом, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 26.08.2025

КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Житель Бураковского хутора на Кубани, убивший 12-летнюю девочку после попытки ее изнасиловать, предстанет перед судом, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю. По версии следствия, вечером 1 сентября 2024 года обвиняемый встретил на проезжей части в хуторе Бураковском ехавшую на велосипеде 12-летнюю девочку, которую решил изнасиловать. Он напал на нее и вместе с велосипедом стащил с дороги на безлюдный участок. При этом довести до конца преступный умысел он не смог, поскольку школьница оказала ему сопротивление и попыталась убежать. Тогда обвиняемый догнал девочку и задушил, а затем выбросил тело погибшей вместе с велосипедом и частью ее вещей в русло реки Мокрая. Кроме того, обвиняемый похитил у убитой мобильный телефон, наушники и деньги. "Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя хутора Бураковский Кореновского района. Он обвиняется в покушении на изнасилование 12-летней школьницы (часть 3 статьи 30, пункт "б" части 4 статьи 131 УК РФ), убийстве малолетней (пункты "в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ) и краже ее имущества (пункт "в" часть 2 статьи 158 УК РФ)", - говорится в сообщении. Чтобы установить преступника, следователи допросили более 250 свидетелей и провели большой объем следственных действий. Как сообщается, почти у 2 тысяч жителей хутора и близлежащих населенных пунктов были взяты образцы ДНК, по которым проведены экспертизы. Фигуранта установили в совместной работе следователей, следователей-криминалистов регионального управления СК РФ с сотрудниками криминалистического центра СК России, судебно-экспертного центра СК России и экспертно-криминалистического центра ГУМВД РФ по краю при оперативной поддержке управлений уголовного розыска МВД России и Краснодарского края и УФСБ России по краю. В жилище фигуранта были найдены похищенные вещи потерпевшей, сообщили в СУСК. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Фигурант находится под стражей. "Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в управлении СК.

