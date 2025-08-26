https://ria.ru/20250826/krym-2037744728.html

В Крыму ликвидировали возгорание сухой травы возле села Мраморное

В Крыму ликвидировали возгорание сухой травы возле села Мраморное - РИА Новости, 26.08.2025

В Крыму ликвидировали возгорание сухой травы возле села Мраморное

Возгорание сухой травы возле села Мраморное в Крыму полностью ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T21:09:00+03:00

2025-08-26T21:09:00+03:00

2025-08-26T21:09:00+03:00

происшествия

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возгорание сухой травы возле села Мраморное в Крыму полностью ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что возгорание сухой растительности вблизи села Мраморное в Симферопольском районе Крыма удалось локализовать на 12 гектарах, от огня защищены четыре садовых товарищества. "Пожар в Крыму полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250826/pozhar-2037631557.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)