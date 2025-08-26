https://ria.ru/20250826/krym-2037744728.html
В Крыму ликвидировали возгорание сухой травы возле села Мраморное
В Крыму ликвидировали возгорание сухой травы возле села Мраморное - РИА Новости, 26.08.2025
В Крыму ликвидировали возгорание сухой травы возле села Мраморное
Возгорание сухой травы возле села Мраморное в Крыму полностью ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.08.2025
происшествия
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возгорание сухой травы возле села Мраморное в Крыму полностью ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что возгорание сухой растительности вблизи села Мраморное в Симферопольском районе Крыма удалось локализовать на 12 гектарах, от огня защищены четыре садовых товарищества. "Пожар в Крыму полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
республика крым
россия
В Крыму ликвидировали возгорание сухой травы возле села Мраморное
