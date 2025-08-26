https://ria.ru/20250826/krym-2037691157.html
В Крыму увеличилась площадь пожара вблизи села Мраморное
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Площадь возгорания сухой растительности возле села Мраморное в Симферопольском районе Крыма увеличилась до 12 гектаров, продолжается тушение двумя вертолетами, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По уточненным данным, площадь ландшафтного пожара составляет 12 гектаров", - говорится в сообщении. Два вертолета Ми-8 МЧС России произвели 34 сброса воды на очаги пожара общим объемом 102 тонны.
