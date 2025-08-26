https://ria.ru/20250826/krym-2037691157.html

В Крыму увеличилась площадь пожара вблизи села Мраморное

Площадь возгорания сухой растительности возле села Мраморное в Симферопольском районе Крыма увеличилась до 12 гектаров, продолжается тушение двумя вертолетами,... РИА Новости, 26.08.2025

происшествия

россия

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Площадь возгорания сухой растительности возле села Мраморное в Симферопольском районе Крыма увеличилась до 12 гектаров, продолжается тушение двумя вертолетами, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По уточненным данным, площадь ландшафтного пожара составляет 12 гектаров", - говорится в сообщении. Два вертолета Ми-8 МЧС России произвели 34 сброса воды на очаги пожара общим объемом 102 тонны.

