В Крыму увеличилась площадь пожара вблизи села Мраморное
16:10 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/krym-2037691157.html
В Крыму увеличилась площадь пожара вблизи села Мраморное
Площадь возгорания сухой растительности возле села Мраморное в Симферопольском районе Крыма увеличилась до 12 гектаров, продолжается тушение двумя вертолетами,... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T16:10:00+03:00
2025-08-26T16:10:00+03:00
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Площадь возгорания сухой растительности возле села Мраморное в Симферопольском районе Крыма увеличилась до 12 гектаров, продолжается тушение двумя вертолетами, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По уточненным данным, площадь ландшафтного пожара составляет 12 гектаров", - говорится в сообщении. Два вертолета Ми-8 МЧС России произвели 34 сброса воды на очаги пожара общим объемом 102 тонны.
2025
Происшествия, Россия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Площадь возгорания сухой растительности возле села Мраморное в Симферопольском районе Крыма увеличилась до 12 гектаров, продолжается тушение двумя вертолетами, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненным данным, площадь ландшафтного пожара составляет 12 гектаров", - говорится в сообщении.
Два вертолета Ми-8 МЧС России произвели 34 сброса воды на очаги пожара общим объемом 102 тонны.
В Анапском лесничестве потушили природный пожар
