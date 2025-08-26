https://ria.ru/20250826/krokodil-2037627288.html

В Хабаровске в чемодане россиянина нашли голову крокодила

В Хабаровске в чемодане россиянина нашли голову крокодила - РИА Новости, 26.08.2025

В Хабаровске в чемодане россиянина нашли голову крокодила

Россиянин привез в чемодане из Вьетнама голову крокодила, экзотический товар обнаружили хабаровские таможенники, сообщает пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T12:14:00+03:00

2025-08-26T12:14:00+03:00

2025-08-26T12:14:00+03:00

россия

вьетнам

федеральная таможенная служба (фтс россии)

хабаровск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037626328_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_5b17380ff42091099ca549c3d5b6799a.jpg

ХАБАРОВСК, 26 авг - РИА Новости. Россиянин привез в чемодане из Вьетнама голову крокодила, экзотический товар обнаружили хабаровские таможенники, сообщает пресс-служба ФТС России. "Голову крокодила обнаружили хабаровские таможенники в чемодане россиянина, прибывшего из Вьетнама. Экзотический товар инспекторы нашли с помощью рентген-машины в ходе выборочного контроля", - сообщает ведомство. Мужчина пояснил, что приобрел сувенир для личной коллекции, а о необходимости декларирования он не знал. Экспертиза подтвердила, что это настоящая голова гребнистого крокодила, вид которого подпадает под действие конвенции СИТЕС, информирует федеральная таможня. Возбуждены два административных дела по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений) и части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Нарушителю грозит штраф и конфискация товара.

https://ria.ru/20250721/ukrasheniya-2030382953.html

россия

вьетнам

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вьетнам, федеральная таможенная служба (фтс россии), хабаровск