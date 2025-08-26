Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске в чемодане россиянина нашли голову крокодила
12:14 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/krokodil-2037627288.html
В Хабаровске в чемодане россиянина нашли голову крокодила
В Хабаровске в чемодане россиянина нашли голову крокодила - РИА Новости, 26.08.2025
В Хабаровске в чемодане россиянина нашли голову крокодила
Россиянин привез в чемодане из Вьетнама голову крокодила, экзотический товар обнаружили хабаровские таможенники, сообщает пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 26.08.2025
ХАБАРОВСК, 26 авг - РИА Новости. Россиянин привез в чемодане из Вьетнама голову крокодила, экзотический товар обнаружили хабаровские таможенники, сообщает пресс-служба ФТС России. "Голову крокодила обнаружили хабаровские таможенники в чемодане россиянина, прибывшего из Вьетнама. Экзотический товар инспекторы нашли с помощью рентген-машины в ходе выборочного контроля", - сообщает ведомство. Мужчина пояснил, что приобрел сувенир для личной коллекции, а о необходимости декларирования он не знал. Экспертиза подтвердила, что это настоящая голова гребнистого крокодила, вид которого подпадает под действие конвенции СИТЕС, информирует федеральная таможня. Возбуждены два административных дела по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений) и части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Нарушителю грозит штраф и конфискация товара.
В Хабаровске в чемодане россиянина нашли голову крокодила

В Хабаровске таможенники обнаружили в чемодане россиянина голову крокодила

© Фото : ФТС РоссииГолова крокодила, обнаруженная хабаровскими таможенниками при попытке ввоза в Россию из Вьетнама
Голова крокодила, обнаруженная хабаровскими таможенниками при попытке ввоза в Россию из Вьетнама - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : ФТС России
Голова крокодила, обнаруженная хабаровскими таможенниками при попытке ввоза в Россию из Вьетнама
ХАБАРОВСК, 26 авг - РИА Новости. Россиянин привез в чемодане из Вьетнама голову крокодила, экзотический товар обнаружили хабаровские таможенники, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Голову крокодила обнаружили хабаровские таможенники в чемодане россиянина, прибывшего из Вьетнама. Экзотический товар инспекторы нашли с помощью рентген-машины в ходе выборочного контроля", - сообщает ведомство.
Мужчина пояснил, что приобрел сувенир для личной коллекции, а о необходимости декларирования он не знал.
Экспертиза подтвердила, что это настоящая голова гребнистого крокодила, вид которого подпадает под действие конвенции СИТЕС, информирует федеральная таможня.
Возбуждены два административных дела по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений) и части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Нарушителю грозит штраф и конфискация товара.
