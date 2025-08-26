Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске завели дело на девушку, готовившую поджог - РИА Новости, 26.08.2025
10:20 26.08.2025
В Красноярске завели дело на девушку, готовившую поджог
происшествия
россия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дело завели на девушку, готовившую поджог объекта транспортной инфраструктуры в Красноярске, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ. По версии следствия, 6 августа девушка за денежное вознаграждение в Красноярске совершила покушение на поджог объекта транспортной инфраструктуры, возгорание не произошло по независящим от нее обстоятельствам. "Следователями Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение террористического акта (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что фигурантке предъявлено обвинение, судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. "Следователями СК России проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные установление обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается", - добавили в ведомстве.
россия
красноярск
В Красноярске завели дело на девушку, готовившую поджог

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дело завели на девушку, готовившую поджог объекта транспортной инфраструктуры в Красноярске, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ.
По версии следствия, 6 августа девушка за денежное вознаграждение в Красноярске совершила покушение на поджог объекта транспортной инфраструктуры, возгорание не произошло по независящим от нее обстоятельствам.
"Следователями Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение террористического акта (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурантке предъявлено обвинение, судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
"Следователями СК России проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные установление обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается", - добавили в ведомстве.
