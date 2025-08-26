https://ria.ru/20250826/krasnojarsk-2037658582.html

В Красноярске нашли массовое захоронение

В Красноярске нашли массовое захоронение

В Красноярске нашли массовое захоронение

Массовое захоронение человеческих останков, предположительно, датируемое XVII веком, обнаружено при проведении капитального ремонта участков наружных сетей водоснабжения в исторической части города Красноярска

КРАСНОЯРСК, 26 авг – РИА Новости. Массовое захоронение человеческих останков, предположительно, датируемое XVII веком, обнаружено при проведении капитального ремонта участков наружных сетей водоснабжения в исторической части города Красноярска, сообщила компания "Красноярская Геоархеология". "При замене труб в историческом центре города под дорогой между перекопами современных коммуникаций были найдены антропологические останки. Предварительно предполагаем, что захоронение может датироваться XVII веком и относиться ко времени существования Красноярского острога, но делать какие-либо выводы пока рано... Массовое захоронение человеческих останков обнаружено во время археологического наблюдения при проведении капитального ремонта участков наружных сетей водоснабжения в исторической части города на улице Каратанова", - говорится на странице компании в соцсети "ВКонтакте". По данным археологической компании, место фиксации массового захоронения человеческих останков находится примерно в 250-400 метрах от известных исторических православных кладбищ: Покровского (XVII-XVIII века), Воскресенского и Преображенского (XVIII-XX века) некрополей. Поэтому эта находка вызывает интерес у археологов. Отмечается, что часть антропологических находок отправлена на криминологическую экспертизу. Сейчас на месте обнаружения останков заложен раскоп и ведётся исследование захоронений параллельно с ремонтными работами наружных сетей.

красноярск

