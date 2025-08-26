https://ria.ru/20250826/krasnojarsk-2037658582.html
В Красноярске нашли массовое захоронение
В Красноярске нашли массовое захоронение - РИА Новости, 26.08.2025
В Красноярске нашли массовое захоронение
Массовое захоронение человеческих останков, предположительно, датируемое XVII веком, обнаружено при проведении капитального ремонта участков наружных сетей... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T14:12:00+03:00
2025-08-26T14:12:00+03:00
2025-08-26T14:12:00+03:00
наука
красноярск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037657832_0:137:1280:857_1920x0_80_0_0_2e9388b40c676a7edd30061e8dbb415c.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 авг – РИА Новости. Массовое захоронение человеческих останков, предположительно, датируемое XVII веком, обнаружено при проведении капитального ремонта участков наружных сетей водоснабжения в исторической части города Красноярска, сообщила компания "Красноярская Геоархеология". "При замене труб в историческом центре города под дорогой между перекопами современных коммуникаций были найдены антропологические останки. Предварительно предполагаем, что захоронение может датироваться XVII веком и относиться ко времени существования Красноярского острога, но делать какие-либо выводы пока рано... Массовое захоронение человеческих останков обнаружено во время археологического наблюдения при проведении капитального ремонта участков наружных сетей водоснабжения в исторической части города на улице Каратанова", - говорится на странице компании в соцсети "ВКонтакте". По данным археологической компании, место фиксации массового захоронения человеческих останков находится примерно в 250-400 метрах от известных исторических православных кладбищ: Покровского (XVII-XVIII века), Воскресенского и Преображенского (XVIII-XX века) некрополей. Поэтому эта находка вызывает интерес у археологов. Отмечается, что часть антропологических находок отправлена на криминологическую экспертизу. Сейчас на месте обнаружения останков заложен раскоп и ведётся исследование захоронений параллельно с ремонтными работами наружных сетей.
https://ria.ru/20250412/nauka-2010750787.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037657832_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e7081d13997f69a0585465b71dd38b58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, общество
Наука, Красноярск, Общество
В Красноярске нашли массовое захоронение
В Красноярске нашли массовое захоронение XVII века
КРАСНОЯРСК, 26 авг – РИА Новости. Массовое захоронение человеческих останков, предположительно, датируемое XVII веком, обнаружено при проведении капитального ремонта участков наружных сетей водоснабжения в исторической части города Красноярска, сообщила компания "Красноярская Геоархеология".
"При замене труб в историческом центре города под дорогой между перекопами современных коммуникаций были найдены антропологические останки. Предварительно предполагаем, что захоронение может датироваться XVII веком и относиться ко времени существования Красноярского острога, но делать какие-либо выводы пока рано... Массовое захоронение человеческих останков обнаружено во время археологического наблюдения при проведении капитального ремонта участков наружных сетей водоснабжения в исторической части города на улице Каратанова", - говорится на странице компании в соцсети "ВКонтакте".
По данным археологической компании, место фиксации массового захоронения человеческих останков находится примерно в 250-400 метрах от известных исторических православных кладбищ: Покровского (XVII-XVIII века), Воскресенского и Преображенского (XVIII-XX века) некрополей. Поэтому эта находка вызывает интерес у археологов.
Отмечается, что часть антропологических находок отправлена на криминологическую экспертизу. Сейчас на месте обнаружения останков заложен раскоп и ведётся исследование захоронений параллельно с ремонтными работами наружных сетей.