Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске нашли массовое захоронение - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
14:12 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/krasnojarsk-2037658582.html
В Красноярске нашли массовое захоронение
В Красноярске нашли массовое захоронение - РИА Новости, 26.08.2025
В Красноярске нашли массовое захоронение
Массовое захоронение человеческих останков, предположительно, датируемое XVII веком, обнаружено при проведении капитального ремонта участков наружных сетей... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T14:12:00+03:00
2025-08-26T14:12:00+03:00
наука
красноярск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037657832_0:137:1280:857_1920x0_80_0_0_2e9388b40c676a7edd30061e8dbb415c.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 авг – РИА Новости. Массовое захоронение человеческих останков, предположительно, датируемое XVII веком, обнаружено при проведении капитального ремонта участков наружных сетей водоснабжения в исторической части города Красноярска, сообщила компания "Красноярская Геоархеология". "При замене труб в историческом центре города под дорогой между перекопами современных коммуникаций были найдены антропологические останки. Предварительно предполагаем, что захоронение может датироваться XVII веком и относиться ко времени существования Красноярского острога, но делать какие-либо выводы пока рано... Массовое захоронение человеческих останков обнаружено во время археологического наблюдения при проведении капитального ремонта участков наружных сетей водоснабжения в исторической части города на улице Каратанова", - говорится на странице компании в соцсети "ВКонтакте". По данным археологической компании, место фиксации массового захоронения человеческих останков находится примерно в 250-400 метрах от известных исторических православных кладбищ: Покровского (XVII-XVIII века), Воскресенского и Преображенского (XVIII-XX века) некрополей. Поэтому эта находка вызывает интерес у археологов. Отмечается, что часть антропологических находок отправлена на криминологическую экспертизу. Сейчас на месте обнаружения останков заложен раскоп и ведётся исследование захоронений параллельно с ремонтными работами наружных сетей.
https://ria.ru/20250412/nauka-2010750787.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037657832_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e7081d13997f69a0585465b71dd38b58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, общество
Наука, Красноярск, Общество
В Красноярске нашли массовое захоронение

В Красноярске нашли массовое захоронение XVII века

© Фото : Красноярская Геоархеология/ВКонтактеМассовое захоронение человеческих останков обнаружено во время археологического наблюдения при проведении капитального ремонта сетей водоснабжения в Красноярске
Массовое захоронение человеческих останков обнаружено во время археологического наблюдения при проведении капитального ремонта сетей водоснабжения в Красноярске - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : Красноярская Геоархеология/ВКонтакте
Массовое захоронение человеческих останков обнаружено во время археологического наблюдения при проведении капитального ремонта сетей водоснабжения в Красноярске
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 26 авг – РИА Новости. Массовое захоронение человеческих останков, предположительно, датируемое XVII веком, обнаружено при проведении капитального ремонта участков наружных сетей водоснабжения в исторической части города Красноярска, сообщила компания "Красноярская Геоархеология".
"При замене труб в историческом центре города под дорогой между перекопами современных коммуникаций были найдены антропологические останки. Предварительно предполагаем, что захоронение может датироваться XVII веком и относиться ко времени существования Красноярского острога, но делать какие-либо выводы пока рано... Массовое захоронение человеческих останков обнаружено во время археологического наблюдения при проведении капитального ремонта участков наружных сетей водоснабжения в исторической части города на улице Каратанова", - говорится на странице компании в соцсети "ВКонтакте".
По данным археологической компании, место фиксации массового захоронения человеческих останков находится примерно в 250-400 метрах от известных исторических православных кладбищ: Покровского (XVII-XVIII века), Воскресенского и Преображенского (XVIII-XX века) некрополей. Поэтому эта находка вызывает интерес у археологов.
Отмечается, что часть антропологических находок отправлена на криминологическую экспертизу. Сейчас на месте обнаружения останков заложен раскоп и ведётся исследование захоронений параллельно с ремонтными работами наружных сетей.
Разнотипные железные ножи из могильника Пинчуга-6 - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Сибири найдены следы древней технологии сварки
12 апреля, 09:00
 
НаукаКрасноярскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала