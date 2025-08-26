Рейтинг@Mail.ru
Россия и Армения усилят контроль за выполнением фитосанитарных требований - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 26.08.2025 (обновлено: 18:36 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/kontrol-2037728302.html
Россия и Армения усилят контроль за выполнением фитосанитарных требований
Россия и Армения усилят контроль за выполнением фитосанитарных требований - РИА Новости, 26.08.2025
Россия и Армения усилят контроль за выполнением фитосанитарных требований
Армения и Россия с 1 сентября усилят контроль за выполнением требований законодательства в сфере фитосанитарии, говорится в заявлении армянского инспекционного... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T18:33:00+03:00
2025-08-26T18:36:00+03:00
россия
армения
евразийский экономический союз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754066148_325:322:2742:1681_1920x0_80_0_0_e41b70c20aa48a11b9fc86e9e93b3b93.jpg
ЕРЕВАН, 26 авг – РИА Новости. Армения и Россия с 1 сентября усилят контроль за выполнением требований законодательства в сфере фитосанитарии, говорится в заявлении армянского инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов. Регулятор призвал армянские хозсубъекты при экспорте в РФ продукции, подлежащей фитосанитарному надзору, в частности, свежих фруктов, овощей, цветов, семян, посадочного материала строго соблюдать требования законодательства ЕАЭС и России, исполнять налоговые обязательства на российской территории, чтобы в дальнейшем избежать ограничений на перемещение грузов. В инспекционном органе напомнили, что в соответствии с порядком фитосанитарного надзора на территории ЕАЭС, грузы в местах их назначения должны пройти карантинный фитосанитарный контроль. В заявлении указывается, что партнеры армянских компаний в РФ обязаны в течение одного рабочего дня уведомить Россельхознадзор о прибытии груза в пункт назначения, чтобы его сотрудники имели возможность произвести карантинный фитосанитарный контроль в месте прибытия груза. "В противном случае Россельхознадзор вправе предложить инспекционному органу по безопасности пищевых продуктов не оформлять фитосанитарные сертификаты компаниям-нарушителям. Одновременно сообщаем, что с 1 сентября как в Республике Армения, так и в Российской Федерации будет усилен контроль за соблюдением требований законодательства, а к компаниям, допустившим нарушения, будут применяться меры ответственности, установленные законодательством", - заявил армянский регулятор. В минувшую субботу армянский депутат Гарник Даниелян сообщил, что из КПП "Верхний Ларс" на грузинско-российской границе возвращается много направлявшихся в Россию машин с сельхозпродукцией. По его словам, перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах с фитосанитарией. Депутат добавил, что фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд на российскую территорию. В частности, по его словам, с проблемами сталкиваются машины, перевозящие стройматериалы. В ответ на это министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что в РФ ежедневно въезжает очень много армянских фур, а распространенную депутатом информацию он назвал нагнетанием панических настроений. В Федеральной таможенной службе РФ заявили, что таможенный контроль в пункте пропуска "Верхний Ларс" осуществляется в штатном режиме.
https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html
https://ria.ru/20250808/rosselkhoznadzor-2034237389.html
https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754066148_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_abce706be8e7a2b4a82f565eea8b1bc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Россия, Армения, Евразийский экономический союз, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россия и Армения усилят контроль за выполнением фитосанитарных требований

РФ и Армения с сентября усилят контроль за выполнением фитосанитарных требований

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 26 авг – РИА Новости. Армения и Россия с 1 сентября усилят контроль за выполнением требований законодательства в сфере фитосанитарии, говорится в заявлении армянского инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов.
Регулятор призвал армянские хозсубъекты при экспорте в РФ продукции, подлежащей фитосанитарному надзору, в частности, свежих фруктов, овощей, цветов, семян, посадочного материала строго соблюдать требования законодательства ЕАЭС и России, исполнять налоговые обязательства на российской территории, чтобы в дальнейшем избежать ограничений на перемещение грузов.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Евразийский экономический союз
26 июня, 01:05
В инспекционном органе напомнили, что в соответствии с порядком фитосанитарного надзора на территории ЕАЭС, грузы в местах их назначения должны пройти карантинный фитосанитарный контроль. В заявлении указывается, что партнеры армянских компаний в РФ обязаны в течение одного рабочего дня уведомить Россельхознадзор о прибытии груза в пункт назначения, чтобы его сотрудники имели возможность произвести карантинный фитосанитарный контроль в месте прибытия груза.
"В противном случае Россельхознадзор вправе предложить инспекционному органу по безопасности пищевых продуктов не оформлять фитосанитарные сертификаты компаниям-нарушителям. Одновременно сообщаем, что с 1 сентября как в Республике Армения, так и в Российской Федерации будет усилен контроль за соблюдением требований законодательства, а к компаниям, допустившим нарушения, будут применяться меры ответственности, установленные законодательством", - заявил армянский регулятор.
Сотрудник Россельхознадзора - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Россельхознадзор ввел контроль за столичным производителем мясной продукции
8 августа, 20:16
В минувшую субботу армянский депутат Гарник Даниелян сообщил, что из КПП "Верхний Ларс" на грузинско-российской границе возвращается много направлявшихся в Россию машин с сельхозпродукцией. По его словам, перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах с фитосанитарией. Депутат добавил, что фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд на российскую территорию. В частности, по его словам, с проблемами сталкиваются машины, перевозящие стройматериалы. В ответ на это министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что в РФ ежедневно въезжает очень много армянских фур, а распространенную депутатом информацию он назвал нагнетанием панических настроений.
В Федеральной таможенной службе РФ заявили, что таможенный контроль в пункте пропуска "Верхний Ларс" осуществляется в штатном режиме.
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Армении
9 мая, 01:11
 
РоссияАрменияЕвразийский экономический союзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала