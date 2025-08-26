https://ria.ru/20250826/kontrol-2037728302.html

Россия и Армения усилят контроль за выполнением фитосанитарных требований

Россия и Армения усилят контроль за выполнением фитосанитарных требований

ЕРЕВАН, 26 авг – РИА Новости. Армения и Россия с 1 сентября усилят контроль за выполнением требований законодательства в сфере фитосанитарии, говорится в заявлении армянского инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов. Регулятор призвал армянские хозсубъекты при экспорте в РФ продукции, подлежащей фитосанитарному надзору, в частности, свежих фруктов, овощей, цветов, семян, посадочного материала строго соблюдать требования законодательства ЕАЭС и России, исполнять налоговые обязательства на российской территории, чтобы в дальнейшем избежать ограничений на перемещение грузов. В инспекционном органе напомнили, что в соответствии с порядком фитосанитарного надзора на территории ЕАЭС, грузы в местах их назначения должны пройти карантинный фитосанитарный контроль. В заявлении указывается, что партнеры армянских компаний в РФ обязаны в течение одного рабочего дня уведомить Россельхознадзор о прибытии груза в пункт назначения, чтобы его сотрудники имели возможность произвести карантинный фитосанитарный контроль в месте прибытия груза. "В противном случае Россельхознадзор вправе предложить инспекционному органу по безопасности пищевых продуктов не оформлять фитосанитарные сертификаты компаниям-нарушителям. Одновременно сообщаем, что с 1 сентября как в Республике Армения, так и в Российской Федерации будет усилен контроль за соблюдением требований законодательства, а к компаниям, допустившим нарушения, будут применяться меры ответственности, установленные законодательством", - заявил армянский регулятор. В минувшую субботу армянский депутат Гарник Даниелян сообщил, что из КПП "Верхний Ларс" на грузинско-российской границе возвращается много направлявшихся в Россию машин с сельхозпродукцией. По его словам, перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах с фитосанитарией. Депутат добавил, что фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд на российскую территорию. В частности, по его словам, с проблемами сталкиваются машины, перевозящие стройматериалы. В ответ на это министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что в РФ ежедневно въезжает очень много армянских фур, а распространенную депутатом информацию он назвал нагнетанием панических настроений. В Федеральной таможенной службе РФ заявили, что таможенный контроль в пункте пропуска "Верхний Ларс" осуществляется в штатном режиме.

