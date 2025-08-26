https://ria.ru/20250826/kondratev-2037732389.html

Кондратьев поручил обеспечить безопасность каждого ребенка к учебному году

2025-08-26T19:06:00+03:00

КРАСНОДАР, 26 авг — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил обеспечить безопасность каждого ребенка 1 сентября и на протяжении всего учебного года, задача прозвучала на совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и краевого оперативного штаба, об этом сообщает пресс-служба администрации региона. "Наша первоочередная задача – обеспечить безопасность каждого ребенка. Для этого мы должны принимать исчерпывающие меры как 1 сентября, так и в течение всего учебного года… При этом важно чтобы все сотрудники, в том числе учителя и ученики, четко знали порядок действий в случае нештатных ситуаций. Также нужно усилить охрану общественного порядка в День знаний и тщательно обследовать школы перед их открытием, проверить работу систем безопасности – тревожных кнопок и видеонаблюдения", - сказал Кондратьев на совещании. Губернатор отметил, что безопасным должен быть весь путь детей от дома до школы, и поручил главам муниципалитетов проверить состояние дорог и тротуаров, ведущих к учебным заведениям, исправность уличного освещения. На выполнение требований антитеррористической и пожарной безопасности в образовательных организациях края из бюджетов всех уровней, по словам главы Кубани, только в этом году направили почти 918 миллионов рублей. "Четвертый год мы живем и работаем в условиях специальной военной операции и тех угроз, которые непосредственно этим обусловлены. Вопросы безопасности в учебных заведениях зависят от эффективности нашей работы", – сказал на совещании начальник управления ФСБ России по Краснодарскому краю Леонид Михайлюк, его цитирует пресс-служба. Для усиления охраны общественного порядка создан резерв из числа сотрудников ведомства и Росгвардии, отметил врио замначальника полиции главного управления МВД России по Краснодарскому краю Сергей Молчанов. Накануне 1 сентября все учебные заведения возьмут под охрану полиции, а здания обследуют кинологи. Вице-губернатор Анна Минькова сообщила, что для отработки вопросов межведомственного взаимодействия при ЧС в последние дни лета по всему краю проведут всероссийские учения для сотрудников охранных предприятий и образовательных организаций. Участники заседания, как сообщается, также обсудили профилактику правонарушений в учреждениях образования. Минькова отметила, что в этом году в школах края провели уже более 1,2 тысячи мероприятий, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма. Участие в них приняли около 400 тысяч учеников.

