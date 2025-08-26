Рейтинг@Mail.ru
Националиста Воеводина признали склонным к суициду и нападениям
04:35 26.08.2025
Националиста Воеводина признали склонным к суициду и нападениям
Националиста Воеводина признали склонным к суициду и нападениям
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Главаря банды националистов Алексея Воеводина, пожизненно осужденного за убийства, в колонии признали склонным к суициду и нападениям на сотрудников ИК, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Воеводина в колонии поставили на профилактический учет как лицо, склонное к совершению суицида и членовредительству, к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности. Воеводин оспорил это решение через суд, указав в иске, что такое положение дел унижает и оскорбляет его, а решение было вынесено без учета сведений о его поведении "в течение 18,5 лет содержания в одноместной камере, где он не может допустить противоправного поведения", следует из материалов. За нарушение условий содержания осужденный требовал денежную компенсацию, однако суд в Москве не нашел законных оснований для удовлетворения требований. В иске Воеводину было отказано, заключается в материалах. Воеводин в 2011 году приговорен к пожизненному лишению свободы. Суд пришел к выводу, что он возглавлял группировку, которая занималась убийствами и нападениями на иностранцев, виновными были признаны еще 11 человек. Группировка была создана в 2003 году Воеводиным совместно с Дмитрием Боровиковым, убитым позднее при задержании.
Предполагаемый лидер экстремистской банды Боровикова-Воеводина Алексей Воеводин. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Главаря банды националистов Алексея Воеводина, пожизненно осужденного за убийства, в колонии признали склонным к суициду и нападениям на сотрудников ИК, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Воеводина в колонии поставили на профилактический учет как лицо, склонное к совершению суицида и членовредительству, к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности.
Воеводин оспорил это решение через суд, указав в иске, что такое положение дел унижает и оскорбляет его, а решение было вынесено без учета сведений о его поведении "в течение 18,5 лет содержания в одноместной камере, где он не может допустить противоправного поведения", следует из материалов.
За нарушение условий содержания осужденный требовал денежную компенсацию, однако суд в Москве не нашел законных оснований для удовлетворения требований. В иске Воеводину было отказано, заключается в материалах.
Воеводин в 2011 году приговорен к пожизненному лишению свободы. Суд пришел к выводу, что он возглавлял группировку, которая занималась убийствами и нападениями на иностранцев, виновными были признаны еще 11 человек. Группировка была создана в 2003 году Воеводиным совместно с Дмитрием Боровиковым, убитым позднее при задержании.
Националист Воеводин потребовал компенсацию за отсутствие телевизора в ИК
8 августа, 06:34
8 августа, 06:34
 
