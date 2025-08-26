https://ria.ru/20250826/koloniya-2037571831.html

Националиста Воеводина признали склонным к суициду и нападениям

26.08.2025

Националиста Воеводина признали склонным к суициду и нападениям

Главаря банды националистов Алексея Воеводина, пожизненно осужденного за убийства, в колонии признали склонным к суициду и нападениям на сотрудников ИК,... РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Главаря банды националистов Алексея Воеводина, пожизненно осужденного за убийства, в колонии признали склонным к суициду и нападениям на сотрудников ИК, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Воеводина в колонии поставили на профилактический учет как лицо, склонное к совершению суицида и членовредительству, к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности. Воеводин оспорил это решение через суд, указав в иске, что такое положение дел унижает и оскорбляет его, а решение было вынесено без учета сведений о его поведении "в течение 18,5 лет содержания в одноместной камере, где он не может допустить противоправного поведения", следует из материалов. За нарушение условий содержания осужденный требовал денежную компенсацию, однако суд в Москве не нашел законных оснований для удовлетворения требований. В иске Воеводину было отказано, заключается в материалах. Воеводин в 2011 году приговорен к пожизненному лишению свободы. Суд пришел к выводу, что он возглавлял группировку, которая занималась убийствами и нападениями на иностранцев, виновными были признаны еще 11 человек. Группировка была создана в 2003 году Воеводиным совместно с Дмитрием Боровиковым, убитым позднее при задержании.

