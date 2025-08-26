https://ria.ru/20250826/kolkhoz-2037743013.html

ГП попросила взыскать рыболовецкий колхоз "Восток-1" в пользу государства

ГП попросила взыскать рыболовецкий колхоз "Восток-1" в пользу государства - РИА Новости, 26.08.2025

ГП попросила взыскать рыболовецкий колхоз "Восток-1" в пользу государства

Генеральная прокуратура РФ в иске, поданном в арбитражный суд Приморского края к владивостокскому АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" и его контролирующим лицам, РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T20:49:00+03:00

2025-08-26T20:49:00+03:00

2025-08-26T20:54:00+03:00

россия

генеральная прокуратура рф

экономика

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/38/1486373801_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_d7b7dc2347dc9b988e5674373f296c74.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ в иске, поданном в арбитражный суд Приморского края к владивостокскому АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" и его контролирующим лицам, просит взыскать предприятие в пользу государства, следует из материалов иска, с которым ознакомилось РИА Новости.Ответчиками в иске, помимо колхоза "Восток-1", указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и нынешних акционеров колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, еще четыре физлица, в том числе гендиректор Александр Сайфулин, и три компании – южнокорейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation.По мнению прокуратуры, добывая рыбу и краба в нарушение закона под фактическим иностранным контролем, предприятие причинило ущерб водным биресурсам в размере свыше 37,6 миллиарда рублей. В счет возмещения ущерба истец просит изъять акции колхоза у Алексея, Александра, Яны Шегнагаевых, Якова Шевченко, Александра Передни, Алексея Кумшатского и Сайфулина и передать их Росимуществу.

https://ria.ru/20250826/kirieshki-2037702050.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, экономика, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)