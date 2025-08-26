Рейтинг@Mail.ru
Глава киноклуба "Ельцин Центра" пойдет под суд - РИА Новости, 26.08.2025
15:26 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/klub-2037678707.html
Глава киноклуба "Ельцин Центра" пойдет под суд
происшествия
россия
екатеринбург
свердловская область
ельцин центр
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Руководитель киноклуба "Ельцин Центра" Вячеслав Шмыров предстанет перед судом Верх-Исетского района по обвинению в дискредитации ВС РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области. "В производстве Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга находится дело об административном правонарушении в отношении Шмырова Вячеслава Юрьевича по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России)", - говорится в сообщении. Информацию об этом подтвердили РИА Новости в пресс-службе Верх-Исетского суда. Там уточнили агентству, что рассмотрение дела назначено на 3 сентября. Отмечается, что судьей по делу выступит Екатерина Гейгер. Она же рассматривала дело первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилы Телень, которая 20 августа была оштрафована на 45 тысяч рублей также по статье о дискредитации ВС РФ. "Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
россия
екатеринбург
свердловская область
происшествия, россия, екатеринбург, свердловская область, ельцин центр
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Ельцин центр
Глава киноклуба "Ельцин Центра" пойдет под суд

Главу киноклуба "Ельцин Центра" Шмырова будут судить за дискредитацию ВС РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Руководитель киноклуба "Ельцин Центра" Вячеслав Шмыров предстанет перед судом Верх-Исетского района по обвинению в дискредитации ВС РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
"В производстве Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга находится дело об административном правонарушении в отношении Шмырова Вячеслава Юрьевича по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России)", - говорится в сообщении.
Информацию об этом подтвердили РИА Новости в пресс-службе Верх-Исетского суда. Там уточнили агентству, что рассмотрение дела назначено на 3 сентября.
Отмечается, что судьей по делу выступит Екатерина Гейгер. Она же рассматривала дело первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилы Телень, которая 20 августа была оштрафована на 45 тысяч рублей также по статье о дискредитации ВС РФ.
"Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
Людмила Телень - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Замглавы "Ельцин Центра" осудили за репост в соцсети
20 августа, 14:13
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургСвердловская областьЕльцин центр
 
 
