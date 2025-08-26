https://ria.ru/20250826/klub-2037678707.html

Глава киноклуба "Ельцин Центра" пойдет под суд

Глава киноклуба "Ельцин Центра" пойдет под суд - РИА Новости, 26.08.2025

Глава киноклуба "Ельцин Центра" пойдет под суд

Руководитель киноклуба "Ельцин Центра" Вячеслав Шмыров предстанет перед судом Верх-Исетского района по обвинению в дискредитации ВС РФ, сообщает объединенная...

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Руководитель киноклуба "Ельцин Центра" Вячеслав Шмыров предстанет перед судом Верх-Исетского района по обвинению в дискредитации ВС РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области. "В производстве Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга находится дело об административном правонарушении в отношении Шмырова Вячеслава Юрьевича по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России)", - говорится в сообщении. Информацию об этом подтвердили РИА Новости в пресс-службе Верх-Исетского суда. Там уточнили агентству, что рассмотрение дела назначено на 3 сентября. Отмечается, что судьей по делу выступит Екатерина Гейгер. Она же рассматривала дело первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилы Телень, которая 20 августа была оштрафована на 45 тысяч рублей также по статье о дискредитации ВС РФ. "Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.

Новости

