Вице-канцлер разбрасывается "миллиардами" в Киеве, заявили в АдГ
Вайдель: Клингбайль тратит деньги на Киев, а в Германии хочет повысит налоги
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль "разбрасывается в Киеве миллиардами", а в Германии планирует повысить налоги, заявила сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
В Германии предложили радикальное решение по Украине
10 августа 2024, 09:03
Похожее мнение высказала и лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. Она напомнила, что канцлер Фридрих Мерц объявил о намерении изменить систему государства всеобщего благосостояния, поскольку в ее нынешнем виде она "больше не является финансово жизнеспособной".
"Днем позже его заместитель Ларс Клингбайль отправляется в Киев и от имени правительства ФРГ выделяет Украине дополнительную военную помощь в размере девяти миллиардов евро в год. После того, как на Украину уже потрачено более 50 миллиардов евро налоговых денег, дополнительные миллиарды на поставку оружия Киеву легко финансируются, но для пенсионеров, больных, детей и семей в Германии денег нет?", - написала Вагенкнехт в соцсети X.
По её мнению, Германия больше не может позволить себе не социальное государство, а правительство, которое "растрачивает благосостояние и попирает интересы своих собственных граждан".
Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл в понедельник с необъявленным визитом в Киев. В ходе визита он объявил о намерении властей ФРГ ежегодно выделять на поддержку Украины 9 млрд евро.
Как сообщал таблоид Bild со ссылкой на данные министерства финансов ФРГ, с февраля 2022 года по конец 2024 года Германия оказала Украине поддержку в размере 50,5 миллиарда евро. Из этой суммы 25 миллиардов евро были потрачены на прием украинских беженцев, 17 миллиардов евро – на поставки вооружений и обучение военных, 6,7 миллиарда евро – на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры и другую не военную помощь, а еще 1,9 миллиарда были направлены в украинский бюджет (в частности, на зарплаты госслужащим).
В Германии предложили радикальный план по Украине
23 августа 2024, 08:50