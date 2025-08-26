https://ria.ru/20250826/klesch-2037666157.html
Российские войска взяли в клещи ВСУ в Серебрянском лесничестве
Российские войска взяли в клещи ВСУ в Серебрянском лесничестве - РИА Новости, 26.08.2025
Российские войска взяли в клещи ВСУ в Серебрянском лесничестве
Российские войска взяли в клещи украинских военных из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские войска взяли в клещи украинских военных из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Войска Западной группировки сейчас продвинулись в направлении реки Северский Донец, замыкая окружение остатков находящейся там 119-й бригады теробороны ВСУ. Наступление поддерживают тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники. Украинская группировка постепенно откатывается в сторону Ямполя, некоторые подразделения отходят по направлению Северска", — рассказал собеседник агентства.Ранее РИА Новости сообщало, что мобилизованные украинские военнослужащие поджигают позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы самовольно оставить их. До этого ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыловые районы после прорыва российской армии.Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Там находится мощный укрепрайон ВСУ. Одну часть территории леса контролируют ВС России, другую — украинская армия.
