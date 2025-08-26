Рейтинг@Mail.ru
Российские войска взяли в клещи ВСУ в Серебрянском лесничестве
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 26.08.2025 (обновлено: 15:20 26.08.2025)
Российские войска взяли в клещи ВСУ в Серебрянском лесничестве
Российские войска взяли в клещи ВСУ в Серебрянском лесничестве
Российские войска взяли в клещи ВСУ в Серебрянском лесничестве
Российские войска взяли в клещи украинских военных из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 26.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
ямполь
вооруженные силы украины
безопасность
луганская народная республика
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские войска взяли в клещи украинских военных из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Войска Западной группировки сейчас продвинулись в направлении реки Северский Донец, замыкая окружение остатков находящейся там 119-й бригады теробороны ВСУ. Наступление поддерживают тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники. Украинская группировка постепенно откатывается в сторону Ямполя, некоторые подразделения отходят по направлению Северска", — рассказал собеседник агентства.Ранее РИА Новости сообщало, что мобилизованные украинские военнослужащие поджигают позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы самовольно оставить их. До этого ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыловые районы после прорыва российской армии.Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Там находится мощный укрепрайон ВСУ. Одну часть территории леса контролируют ВС России, другую — украинская армия.
россия, ямполь, вооруженные силы украины, безопасность, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ямполь, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Луганская Народная Республика
Российские войска взяли в клещи ВСУ в Серебрянском лесничестве

ВС РФ взяли в клещи украинских военных в Серебрянском лесничестве в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские войска взяли в клещи украинских военных из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Войска Западной группировки сейчас продвинулись в направлении реки Северский Донец, замыкая окружение остатков находящейся там 119-й бригады теробороны ВСУ. Наступление поддерживают тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники. Украинская группировка постепенно откатывается в сторону Ямполя, некоторые подразделения отходят по направлению Северска", — рассказал собеседник агентства.
Ранее РИА Новости сообщало, что мобилизованные украинские военнослужащие поджигают позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы самовольно оставить их. До этого ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыловые районы после прорыва российской армии.
Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Там находится мощный укрепрайон ВСУ. Одну часть территории леса контролируют ВС России, другую — украинская армия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЯмпольВооруженные силы УкраиныБезопасностьЛуганская Народная Республика
 
 
