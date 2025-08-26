https://ria.ru/20250826/kitay-2037683993.html
В Китае запустили крупнейшую в мире обсерваторию для изучения нейтрино
В Китае запустили крупнейшую в мире обсерваторию для изучения нейтрино - РИА Новости, 26.08.2025
В Китае запустили крупнейшую в мире обсерваторию для изучения нейтрино
Крупнейшая в мире подземная обсерватория для изучения нейтрино запущена в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T15:45:00+03:00
2025-08-26T15:45:00+03:00
2025-08-26T15:45:00+03:00
наука
в мире
китай
гуандун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037683341_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_60129a5425a8b8a6c5d62d25d045024c.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Крупнейшая в мире подземная обсерватория для изучения нейтрино запущена в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). Нейтрино - элементарные частицы без электрического заряда и с крайне небольшой массой, близкой к нулю. Увидеть их невозможно, поскольку они не взаимодействуют с обычной материей и способны проходить через нее, не оставляя заметных следов. Для их обнаружения используются сверхчувствительные детекторы. "Двадцать шестого августа в подземной нейтринной обсерватории города Цзянмэнь (JUNO) был успешно залит жидкий сцинтилляционный детектор объемом 20 тысяч тонн и приступил к сбору данных. После более чем десяти лет подготовки и строительства обсерватория стала первым в мире масштабным и высокоточным объектом, предназначенным для изучения нейтрино", - сообщает CCTV. Центральное телевидение Китая отмечает, что нейтринная обсерватория расположена на глубине 700 метров под землей в городе Цзянмэнь. Центральная часть JUNO представляет собой акриловую сферу диаметром 35 метров, наполненную сцинтилляционной жидкостью, которая вспыхивает при взаимодействии с нейтрино, что позволяет регистрировать и анализировать проходящие частицы. Как уточняет издание, устройство способно обнаруживать нейтрино, производимые различными источниками, включая Солнце, сверхновые, атмосферу Земли, а также расположенными в 53 километрах атомными электростанциями Тайшань и Янцзя. "(Запуск нейтринной обсерватории - ред.) позволит получить ответы на вопросы о природе материи и Вселенной", - заявил представитель проекта Ван Ифан. По данным телеканала, в запуске обсерватории принимали участие около 700 исследователей из 74 исследовательских организаций в 17 странах. Срок службы JUNO рассчитан более чем на 30 лет.
https://ria.ru/20250811/kitaj-2034656548.html
https://ria.ru/20250729/nauka-2031968331.html
китай
гуандун
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037683341_214:0:1814:1200_1920x0_80_0_0_de68abf38f52c907f2aa8ad65fc621d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, гуандун
Наука, В мире, Китай, Гуандун
В Китае запустили крупнейшую в мире обсерваторию для изучения нейтрино
На юге Китая запустили крупнейшую в мире обсерваторию для изучения нейтрино
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Крупнейшая в мире подземная обсерватория для изучения нейтрино запущена в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает Центральное телевидение
Китая (CCTV).
Нейтрино - элементарные частицы без электрического заряда и с крайне небольшой массой, близкой к нулю. Увидеть их невозможно, поскольку они не взаимодействуют с обычной материей и способны проходить через нее, не оставляя заметных следов. Для их обнаружения используются сверхчувствительные детекторы.
"Двадцать шестого августа в подземной нейтринной обсерватории города Цзянмэнь (JUNO) был успешно залит жидкий сцинтилляционный детектор объемом 20 тысяч тонн и приступил к сбору данных. После более чем десяти лет подготовки и строительства обсерватория стала первым в мире масштабным и высокоточным объектом, предназначенным для изучения нейтрино", - сообщает CCTV.
Центральное телевидение Китая
отмечает, что нейтринная обсерватория расположена на глубине 700 метров под землей в городе Цзянмэнь. Центральная часть JUNO представляет собой акриловую сферу диаметром 35 метров, наполненную сцинтилляционной жидкостью, которая вспыхивает при взаимодействии с нейтрино, что позволяет регистрировать и анализировать проходящие частицы.
Как уточняет издание, устройство способно обнаруживать нейтрино, производимые различными источниками, включая Солнце, сверхновые, атмосферу Земли
, а также расположенными в 53 километрах атомными электростанциями Тайшань и Янцзя.
"(Запуск нейтринной обсерватории - ред.) позволит получить ответы на вопросы о природе материи и Вселенной", - заявил представитель проекта Ван Ифан.
По данным телеканала, в запуске обсерватории принимали участие около 700 исследователей из 74 исследовательских организаций в 17 странах. Срок службы JUNO рассчитан более чем на 30 лет.