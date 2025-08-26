Рейтинг@Mail.ru
15:45 26.08.2025
В Китае запустили крупнейшую в мире обсерваторию для изучения нейтрино
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Крупнейшая в мире подземная обсерватория для изучения нейтрино запущена в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). Нейтрино - элементарные частицы без электрического заряда и с крайне небольшой массой, близкой к нулю. Увидеть их невозможно, поскольку они не взаимодействуют с обычной материей и способны проходить через нее, не оставляя заметных следов. Для их обнаружения используются сверхчувствительные детекторы. "Двадцать шестого августа в подземной нейтринной обсерватории города Цзянмэнь (JUNO) был успешно залит жидкий сцинтилляционный детектор объемом 20 тысяч тонн и приступил к сбору данных. После более чем десяти лет подготовки и строительства обсерватория стала первым в мире масштабным и высокоточным объектом, предназначенным для изучения нейтрино", - сообщает CCTV. Центральное телевидение Китая отмечает, что нейтринная обсерватория расположена на глубине 700 метров под землей в городе Цзянмэнь. Центральная часть JUNO представляет собой акриловую сферу диаметром 35 метров, наполненную сцинтилляционной жидкостью, которая вспыхивает при взаимодействии с нейтрино, что позволяет регистрировать и анализировать проходящие частицы. Как уточняет издание, устройство способно обнаруживать нейтрино, производимые различными источниками, включая Солнце, сверхновые, атмосферу Земли, а также расположенными в 53 километрах атомными электростанциями Тайшань и Янцзя. "(Запуск нейтринной обсерватории - ред.) позволит получить ответы на вопросы о природе материи и Вселенной", - заявил представитель проекта Ван Ифан. По данным телеканала, в запуске обсерватории принимали участие около 700 исследователей из 74 исследовательских организаций в 17 странах. Срок службы JUNO рассчитан более чем на 30 лет.
© Фото : Xinhua/Jin LiwangПодземная нейтринная обсерватория в городе Цзянмэнь (JUNO)
© Фото : Xinhua/Jin Liwang
Подземная нейтринная обсерватория в городе Цзянмэнь (JUNO)
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Крупнейшая в мире подземная обсерватория для изучения нейтрино запущена в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Нейтрино - элементарные частицы без электрического заряда и с крайне небольшой массой, близкой к нулю. Увидеть их невозможно, поскольку они не взаимодействуют с обычной материей и способны проходить через нее, не оставляя заметных следов. Для их обнаружения используются сверхчувствительные детекторы.
Космический мусор на околоземной орбите - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Китае нашли способ уничтожать космический мусор
11 августа, 18:34
"Двадцать шестого августа в подземной нейтринной обсерватории города Цзянмэнь (JUNO) был успешно залит жидкий сцинтилляционный детектор объемом 20 тысяч тонн и приступил к сбору данных. После более чем десяти лет подготовки и строительства обсерватория стала первым в мире масштабным и высокоточным объектом, предназначенным для изучения нейтрино", - сообщает CCTV.
Центральное телевидение Китая отмечает, что нейтринная обсерватория расположена на глубине 700 метров под землей в городе Цзянмэнь. Центральная часть JUNO представляет собой акриловую сферу диаметром 35 метров, наполненную сцинтилляционной жидкостью, которая вспыхивает при взаимодействии с нейтрино, что позволяет регистрировать и анализировать проходящие частицы.
Как уточняет издание, устройство способно обнаруживать нейтрино, производимые различными источниками, включая Солнце, сверхновые, атмосферу Земли, а также расположенными в 53 километрах атомными электростанциями Тайшань и Янцзя.
"(Запуск нейтринной обсерватории - ред.) позволит получить ответы на вопросы о природе материи и Вселенной", - заявил представитель проекта Ван Ифан.
По данным телеканала, в запуске обсерватории принимали участие около 700 исследователей из 74 исследовательских организаций в 17 странах. Срок службы JUNO рассчитан более чем на 30 лет.
Атомная структура - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Ученые описали "поведение" осколков деления ядра атома
29 июля, 07:00
 
