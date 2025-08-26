https://ria.ru/20250826/kino-2037567585.html

Названы фильмы, которые не получат прокатное удостоверение с сентября

Названы фильмы, которые не получат прокатное удостоверение с сентября

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минкультуры РФ с 1 сентября текущего года будет отказывать в выдаче прокатных удостоверений фильмам в случае, если в них присутствует пропаганда отказа от деторождения, следует из приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости. Ранее прокатное удостоверение не выдавалось в случаях, если кинолента содержала материалы, нарушающие законодательство о противодействии терроризму и экстремистской деятельности, содержащие сведения о методах разработки и изготовления наркотиков, а также пропаганду порнографии, насилия и жестокости, нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола. Как следует из документа, теперь пропаганда "отказа от деторождения" станет еще одной причиной, по которой фильмы не получат прокатные удостоверения. Обновленные правила будут действовать до 1 сентября 2030 года.

