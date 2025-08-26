Ганчев призвал Киев быстрее принимать решение по миру
Украинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Киеву стоит быстрее принимать решение по мирным договоренностям, потому что с каждым новым этапом переговоров условия для Украины могут меняться, а зона боевых действий спецоперации будет продвигаться все дальше на запад, таким мнением с РИА Новости поделился глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Мы видим, что кураторы Киева не согласны ни с какими условиями и не идут на такие договоренности. Все то, что предлагается с российской стороны, они всячески отвергают. Что будет дальше с другими территориями, насколько зона боевых действий будет расширяться западнее по территории Украины нынешней, сейчас предсказать сложно. Я просто думаю, что действительно с каждыми новыми переговорами условия будут меняться, поэтому Киеву нужно принимать как можно быстрее решение", - сказал Ганчев, комментируя спекуляции в иностранных СМИ с "обменом территориями" в рамках мирного соглашения между Россией и Украиной.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянской газете Сorriere della Sera заявил, что Украина не раздумывает над проведением конституционного референдума, который бы позволил признать российский статус Крыма и четырех новых регионов РФ. По его словам, Украина на данный момент не намерена идти на территориальные уступки России, но понимает, что не может вернуть утраченные территории силой. В субботу Зеленский заявил, что Украина "не подарит свою землю", при этом не уточнил, готов ли передать ее иным способом, например, в обмен на что-то, при том, что ранее исключал любые варианты передачи.
В субботу издание Washington Post сообщило, что Зеленский находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией. В своем материале газета рассуждает о том, что Зеленский должен склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону, в частности, по вопросу территориальных уступок. По ее словам, "политическое выживание" Зеленского зависит от того, сможет ли он "противостоять требованиям России" при урегулировании украинского конфликта.