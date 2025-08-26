Рейтинг@Mail.ru
Ганчев призвал Киев быстрее принимать решение по миру - РИА Новости, 26.08.2025
08:28 26.08.2025
Ганчев призвал Киев быстрее принимать решение по миру
Ганчев призвал Киев быстрее принимать решение по миру - РИА Новости, 26.08.2025
Ганчев призвал Киев быстрее принимать решение по миру
Киеву стоит быстрее принимать решение по мирным договоренностям, потому что с каждым новым этапом переговоров условия для Украины могут меняться, а зона боевых... РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Киеву стоит быстрее принимать решение по мирным договоренностям, потому что с каждым новым этапом переговоров условия для Украины могут меняться, а зона боевых действий спецоперации будет продвигаться все дальше на запад, таким мнением с РИА Новости поделился глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Мы видим, что кураторы Киева не согласны ни с какими условиями и не идут на такие договоренности. Все то, что предлагается с российской стороны, они всячески отвергают. Что будет дальше с другими территориями, насколько зона боевых действий будет расширяться западнее по территории Украины нынешней, сейчас предсказать сложно. Я просто думаю, что действительно с каждыми новыми переговорами условия будут меняться, поэтому Киеву нужно принимать как можно быстрее решение", - сказал Ганчев, комментируя спекуляции в иностранных СМИ с "обменом территориями" в рамках мирного соглашения между Россией и Украиной. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянской газете Сorriere della Sera заявил, что Украина не раздумывает над проведением конституционного референдума, который бы позволил признать российский статус Крыма и четырех новых регионов РФ. По его словам, Украина на данный момент не намерена идти на территориальные уступки России, но понимает, что не может вернуть утраченные территории силой. В субботу Зеленский заявил, что Украина "не подарит свою землю", при этом не уточнил, готов ли передать ее иным способом, например, в обмен на что-то, при том, что ранее исключал любые варианты передачи. В субботу издание Washington Post сообщило, что Зеленский находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией. В своем материале газета рассуждает о том, что Зеленский должен склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону, в частности, по вопросу территориальных уступок. По ее словам, "политическое выживание" Зеленского зависит от того, сможет ли он "противостоять требованиям России" при урегулировании украинского конфликта.
Ганчев призвал Киев быстрее принимать решение по миру

Ганчев: Киеву стоит быстрее принимать решение по мирным договоренностям

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Киеву стоит быстрее принимать решение по мирным договоренностям, потому что с каждым новым этапом переговоров условия для Украины могут меняться, а зона боевых действий спецоперации будет продвигаться все дальше на запад, таким мнением с РИА Новости поделился глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Мы видим, что кураторы Киева не согласны ни с какими условиями и не идут на такие договоренности. Все то, что предлагается с российской стороны, они всячески отвергают. Что будет дальше с другими территориями, насколько зона боевых действий будет расширяться западнее по территории Украины нынешней, сейчас предсказать сложно. Я просто думаю, что действительно с каждыми новыми переговорами условия будут меняться, поэтому Киеву нужно принимать как можно быстрее решение", - сказал Ганчев, комментируя спекуляции в иностранных СМИ с "обменом территориями" в рамках мирного соглашения между Россией и Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Украина выстояла: России придется начинать СВО заново
08:00
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянской газете Сorriere della Sera заявил, что Украина не раздумывает над проведением конституционного референдума, который бы позволил признать российский статус Крыма и четырех новых регионов РФ. По его словам, Украина на данный момент не намерена идти на территориальные уступки России, но понимает, что не может вернуть утраченные территории силой. В субботу Зеленский заявил, что Украина "не подарит свою землю", при этом не уточнил, готов ли передать ее иным способом, например, в обмен на что-то, при том, что ранее исключал любые варианты передачи.
В субботу издание Washington Post сообщило, что Зеленский находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией. В своем материале газета рассуждает о том, что Зеленский должен склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону, в частности, по вопросу территориальных уступок. По ее словам, "политическое выживание" Зеленского зависит от того, сможет ли он "противостоять требованиям России" при урегулировании украинского конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Терпение иссякло. Заклятый друг преподнес Киеву неприятный сюрприз
08:00
 
