Терпение иссякло. Заклятый друг преподнес Киеву неприятный сюрприз

Терпение иссякло. Заклятый друг преподнес Киеву неприятный сюрприз - РИА Новости, 26.08.2025

Терпение иссякло. Заклятый друг преподнес Киеву неприятный сюрприз

Интересные новости приходят из Польши: президент Кароль Навроцкий заветировал закон о помощи украинским гражданам — ранее действие документа продлевали каждые... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26

2025-08-26T08:00:00+03:00

2025-08-26T08:04:00+03:00

в мире

польша

варшава

киев

кароль навроцкий

илон маск

анджей дуда

вооруженные силы украины

Интересные новости приходят из Польши: президент Кароль Навроцкий заветировал закон о помощи украинским гражданам — ранее действие документа продлевали каждые полгода.Формальный повод понятен и мил сердцу любого поляка: президента возмутило, что неработающие украинцы могут получать в Польше социальные пособия и бесплатную медицинскую помощь. Ни одна другая категория иностранцев такими привилегиями не пользуется.Однако, как выяснилось, последствия решения Навроцкого несколько шире, чем предполагалось. Министр информатизации республики Кшиштоф Гавковский заявил, что теперь Варшава не может оплачивать Starlink, которым пользуется вся украинская армия.При этом Польша закупила для Украины более половины из 50 тысяч станций — 29 500. Больше того, в текущем году Варшава из-за этого влезла в скандал с Илоном Маском. В марте, когда миллиардер угрожал отключить Киеву Starlink, глава МИД Польши Сикорский его одернул — дескать, "за все уплочено". Правда, потом их одернул уже Рубио, заявив, что если бы не Маск, то русские были бы уже на границе с Польшей, поэтому им стоит поочевиднее выражать собственную признательность. Сам Маск был лаконичнее: "Замолчи, маленький человек. Вы платите лишь малую часть стоимости. И замены Starlink нет", — написал он Сикорскому в ответ.И вот теперь такой неожиданный поворот. Правда, пока неясно, за сколько месяцев вперед заплатила Польша, но известно, что в год она тратит на эти цели примерно 50 миллионов долларов.Нет, ожидать, что армия Украины лишится своей нервной системы, пока, думается, не приходится — найдутся и другие желающие не допустить такого тяжелого для ВСУ удара. Но звоночек для Киева тревожный, особенно с учетом того, что Варшава — один из самых щедрых спонсоров Киева. Еще в ноябре прошлого года в канцелярии предшественника Навроцкого, Анджея Дуды, отмечали, что тратят на Украину около пяти процентов ВВП. Даже если вычесть из этого помощь беженцам, на которую приходится львиная доля расходов, Варшава все равно останется в лидерах и уступит лишь Дании, Финляндии, Нидерландам и маленьким, но гордым "прибалтийским тиграм".Правда, с учетом того, что ВВП прибалтов — это завтрак в московском кафе средней руки, им несложно быть в лидерах. Их и переданная украинской теробороне цистерна бензина выведет в топ.А вот Варшава помогает масштабно и активно поставляет тяжелую технику.Причина такой перемены настроения простая: Навроцкий в целом к украинцам как-то не очень — у поляков свои вопросы к их народным гуляньям с портретами Бандеры и Шухевича. А тут еще и Польшу, которая метит в форпосты НАТО на востоке, тратит больше всех других членов альянса на оборону и чуть ли не борется за звание "новой Германии", не позвали на встречу с Трампом в Вашингтоне. Даже президента Финляндии Стубба (которого, впрочем, американский лидер буквально не узнал в лицо) пригласили, а Навроцкого нет. В общем, задела поляков эта попытка решить украинский вопрос без учета их мнения. Причем настолько, что политические оппоненты не упустили шанса уколоть Навроцкого, который до выборов убедительно рассказывал, что он для Трампа свой в доску и в Вашингтоне придется ко двору.Теперь Украине и ее спонсорам придется искать выходы из сложившейся ситуации. Между тем Польша не единственный сосед Украины, с которым у Киева достаточно быстро портятся отношения, — как тут не вспомнить о Венгрии в свете ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба". Так что волей-неволей Зеленский окружает себя кольцом заклятых друзей. А все они стремятся выстраивать доверительные отношения с Трампом. И если тот попросит их припомнить Киеву старые обиды, не заставят себя долго ждать.

польша

варшава

киев

2025

