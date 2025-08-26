В Херсоне прогремели взрывы

https://ria.ru/20250826/kherson-2037675577.html

Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

