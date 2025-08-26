https://ria.ru/20250826/kherson-2037660756.html

Сальдо рассказал об ударах ВСУ по лесам и полям в Херсонской области

Сальдо рассказал об ударах ВСУ по лесам и полям в Херсонской области - РИА Новости, 26.08.2025

Сальдо рассказал об ударах ВСУ по лесам и полям в Херсонской области

Противник целенаправленно бьет по полям и лесам в Херсонской области, что провоцирует пожары, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T14:22:00+03:00

2025-08-26T14:22:00+03:00

2025-08-26T14:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6e7d8ad9b9f44a3d4a8954a4ae97d4d.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Противник целенаправленно бьет по полям и лесам в Херсонской области, что провоцирует пожары, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину."Пожароопасность увеличилась в связи с жарой. И, конечно же, противник нам добавляет, просто целенаправленно зажигательными снарядами бьют по полям, по посевам, по лесам. У нас же лес полностью насажен, более 180 000 гектаров после Великой Отечественной войны насадили, он уже сейчас крепкий, большой лес, сосновый в основном. Более тысячи гектар уже выгорело. И большая часть леса выгорела из-за ударов противника, поэтому есть проблема", - сказал Сальдо на встрече с президентом.

https://ria.ru/20250826/pozhar-2037657626.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо