https://ria.ru/20250826/kherson-2037660756.html
Сальдо рассказал об ударах ВСУ по лесам и полям в Херсонской области
Сальдо рассказал об ударах ВСУ по лесам и полям в Херсонской области - РИА Новости, 26.08.2025
Сальдо рассказал об ударах ВСУ по лесам и полям в Херсонской области
Противник целенаправленно бьет по полям и лесам в Херсонской области, что провоцирует пожары, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T14:22:00+03:00
2025-08-26T14:22:00+03:00
2025-08-26T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6e7d8ad9b9f44a3d4a8954a4ae97d4d.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Противник целенаправленно бьет по полям и лесам в Херсонской области, что провоцирует пожары, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину."Пожароопасность увеличилась в связи с жарой. И, конечно же, противник нам добавляет, просто целенаправленно зажигательными снарядами бьют по полям, по посевам, по лесам. У нас же лес полностью насажен, более 180 000 гектаров после Великой Отечественной войны насадили, он уже сейчас крепкий, большой лес, сосновый в основном. Более тысячи гектар уже выгорело. И большая часть леса выгорела из-за ударов противника, поэтому есть проблема", - сказал Сальдо на встрече с президентом.
https://ria.ru/20250826/pozhar-2037657626.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a2db96414febd7f3ec37e8adaffe764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо
Сальдо рассказал об ударах ВСУ по лесам и полям в Херсонской области
Сальдо заявил, что ВСУ бьют по лесам в Херсонской области, провоцируя пожары