Сальдо рассказал об ударах ВСУ по лесам и полям в Херсонской области
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 26.08.2025 (обновлено: 14:45 26.08.2025)
Сальдо рассказал об ударах ВСУ по лесам и полям в Херсонской области
Противник целенаправленно бьет по полям и лесам в Херсонской области, что провоцирует пожары, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
владимир сальдо
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Противник целенаправленно бьет по полям и лесам в Херсонской области, что провоцирует пожары, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину."Пожароопасность увеличилась в связи с жарой. И, конечно же, противник нам добавляет, просто целенаправленно зажигательными снарядами бьют по полям, по посевам, по лесам. У нас же лес полностью насажен, более 180 000 гектаров после Великой Отечественной войны насадили, он уже сейчас крепкий, большой лес, сосновый в основном. Более тысячи гектар уже выгорело. И большая часть леса выгорела из-за ударов противника, поэтому есть проблема", - сказал Сальдо на встрече с президентом.
херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Противник целенаправленно бьет по полям и лесам в Херсонской области, что провоцирует пожары, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину.
"Пожароопасность увеличилась в связи с жарой. И, конечно же, противник нам добавляет, просто целенаправленно зажигательными снарядами бьют по полям, по посевам, по лесам. У нас же лес полностью насажен, более 180 000 гектаров после Великой Отечественной войны насадили, он уже сейчас крепкий, большой лес, сосновый в основном. Более тысячи гектар уже выгорело. И большая часть леса выгорела из-за ударов противника, поэтому есть проблема", - сказал Сальдо на встрече с президентом.
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир Сальдо
 
 
