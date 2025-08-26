СМИ узнали о договоренности между Харрис и Демократической партией
NYT: спонсоры Демократической партии оплачивали долги Харрис, сами того не зная
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКамала Харрис
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Между кандидатом в президенты США на выборах 2024 года Камалой Харрис и руководством Демократической партии была достигнута негласная договоренность о порядке погашения оставшихся после предвыборной кампании долгов, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники и данные Федеральной избирательной комиссии страны.
"Конфиденциальное соглашение было следующим: партия возьмет на себя оплату всех неоплаченных счетов за 2024 год, что позволит Харрис заявить, что после (предвыборной – ред) гонки долгов у нее не осталось. В свою очередь Харрис соберет деньги для покрытия всех оставшихся издержек, оставив партию в финансовом плане в целости и сохранности", - говорится в статье.
При этом в материале отмечается, что рядовые спонсоры Демпартии США оплачивали оставшиеся после предвыборной кампании Харрис долги, не зная о существовании указанных закулисных договоренностей.
"В неведении остались мелкие спонсоры, которые только за текущий год получили почти 100 писем от штаба Харрис и от имени Национального комитета Демпартии с просьбой о пожертвованиях. В этих письмах не указывалось, что собранные средства будут в основном направлены на погашение оставшихся счетов. Убедить спонсоров, как крупных, так и мелких, оплатить долги, как правило, очень сложно", - отмечается в статье.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл в противостоянии с Камалой Харрис президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Вскоре после подведения итогов голосования телеканал NBC сообщал, что штаб Харрис продолжает просить своих сторонников о финансовой помощи.
В Калифорнии республиканцы подали иск против губернатора-демократа
20 августа, 15:53