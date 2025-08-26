https://ria.ru/20250826/kharris-2037716336.html

СМИ узнали о договоренности между Харрис и Демократической партией

СМИ узнали о договоренности между Харрис и Демократической партией - РИА Новости, 26.08.2025

СМИ узнали о договоренности между Харрис и Демократической партией

Между кандидатом в президенты США на выборах 2024 года Камалой Харрис и руководством Демократической партии была достигнута негласная договоренность о порядке... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T17:37:00+03:00

2025-08-26T17:37:00+03:00

2025-08-26T17:37:00+03:00

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967962036_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b3df0fa52474645b87d8d428cb1dbb76.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Между кандидатом в президенты США на выборах 2024 года Камалой Харрис и руководством Демократической партии была достигнута негласная договоренность о порядке погашения оставшихся после предвыборной кампании долгов, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники и данные Федеральной избирательной комиссии страны. "Конфиденциальное соглашение было следующим: партия возьмет на себя оплату всех неоплаченных счетов за 2024 год, что позволит Харрис заявить, что после (предвыборной – ред) гонки долгов у нее не осталось. В свою очередь Харрис соберет деньги для покрытия всех оставшихся издержек, оставив партию в финансовом плане в целости и сохранности", - говорится в статье. При этом в материале отмечается, что рядовые спонсоры Демпартии США оплачивали оставшиеся после предвыборной кампании Харрис долги, не зная о существовании указанных закулисных договоренностей. "В неведении остались мелкие спонсоры, которые только за текущий год получили почти 100 писем от штаба Харрис и от имени Национального комитета Демпартии с просьбой о пожертвованиях. В этих письмах не указывалось, что собранные средства будут в основном направлены на погашение оставшихся счетов. Убедить спонсоров, как крупных, так и мелких, оплатить долги, как правило, очень сложно", - отмечается в статье. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл в противостоянии с Камалой Харрис президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Вскоре после подведения итогов голосования телеканал NBC сообщал, что штаб Харрис продолжает просить своих сторонников о финансовой помощи.

https://ria.ru/20250826/opros-2037684750.html

https://ria.ru/20250820/kalifornija-2036530093.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, nbc