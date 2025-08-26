https://ria.ru/20250826/kazaki-2037595873.html

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В условиях продолжающейся специальной военной операции киевский режим, занимающийся отловом простых трудяг для укрепления рассыпающейся обороны, ищет способы для мотивации сограждан, обращаясь к примерам прошлого. Одним из таких примеров являются казаки. С учетом ухудшающейся внешнеполитической обстановки украинское руководство пытается продать свою армию якобы как основу "вооруженных сил Европы", также вспоминая о реестровых казаках Речи Посполитой. Подробнее – в авторской статье портала "Российское казачество".Немного историиПрежде чем мы перейдем к ответу на вопрос, поставленный в заглавии статьи, давайте окинем взглядом прошлое казачества на территориях, которые сейчас контролирует киевский режим.Исторически вольное русское казачество возникло в середине XV века и формировалось в условиях распада Золотой Орды в Днепро-Донском междуречье. К XVII веку казаки в Речи Посполитой были объединены в служившее польскому королю Войско запорожское городовое. Войско запорожское низовое польским властям не подчинялось и вело самостоятельную политику. В русском государстве казаки, уходившие из-под власти польских панов, селились в приграничье и образовывали слободское казачество. Ни о каком украинском казачестве тогда и речи не было. Память о русском единстве была крепка. После исторического выбора Переяславской рады 1654 года, когда разные части русского народа снова объединились в одном государстве, малоросское казачество получило новое дыхание и стимул к развитию.Российской империи, ведущей войны с могущественной Портой, было крайне важно иметь в приграничье такую силу, как казачество. Запорожские казаки, несмотря на упразднение Сечи в 1775 году, дали начало Азовскому, Екатеринославскому и Черноморскому казачьим войскам, впоследствии переселенным на Кубань и создавшим с линейскими казаками кубанское казачество, а также менее известным Бугскому и Дунайскому казачьим войскам, которые прекратили свое существование к 70-м годам XIX века.Таким образом, к 1917 году на территории Малороссии и Новороссии казачьих войск не существовало, а казачество если и было, то только в качестве формирований Русской императорской армии, расквартированных в прифронтовой зоне.Тем не менее после Февральской революции 1917 года в Киевской губернии возникает движение "Вольное казачество" ("Вільне козацтво"), которое быстро распространяется на Волынскую, Полтавскую, Херсонскую и Черниговскую губернии. В центре идеологии этого движения – украинство, политическое учение разработанное в второй половине XIX века и провозглашающее отдельную общность жителей Малороссии и Новороссии – украинский народ. Проникнутые духом украинства научные труды по истории запорожского казачества Дмитрия Яворницкого, Михаила Грушевского и других выходили в свет, развивалась и поддерживалась властями враждебной Австро-Венгрии украинская публицистика.В условиях кризиса российской государственности, помноженного на тяжелое состояние армии на фронтах Первой мировой войны, идеологи украинства стали доминировать в Киеве, а отряды "Вольного казачества" стали одной из основ армии Украинской Народной Республики, провозглашенной 20 ноября 1917 года.Марионеточное правительство УНР держалось на германских и австрийских штыках, которые оккупировали Малороссию и Новороссию к середине 1918 года. Однако поражение в Первой мировой войне и революционные события в Берлине и Вене вынудили оккупантов вывести свои войска. В противовес "Вольному казачеству" формировались отряды червонного, то есть красного казачества.С завершением Гражданской войны и созданием Украинской ССР идея украинства была поставлена на службу новой советской власти. Напомним, что по итогам советско-польской войны часть исторической территории Малороссии была оккупирована Польшей и Румынией. Советские власти были вынуждены формировать собственный украинский проект, чтобы влиять на оставшихся за рубежом жителей. Червонное казачество как воинское формирование просуществовало до 1938 года.В годы Великой Отечественной войны украинские коллаборационисты из УПА использовали в чинах и наименованиях своих банд отсылки к историческому наследию запорожских казаков. После войны и разгрома коллаборационистов власти советской Украины занялись работой по сохранению наследия казачества. В это время большое значение уделяется кинематографу, выходят такие популярные фильмы, как "Запорожец за Дунаем" (1953 год), "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1961 год).Совет министров Украинской ССР принимает постановление от 19 сентября 1965 года №911 "Об увековечении памятных мест, связанных с историей запорожского казачества": остров Хортица приобретает статус государственного историко-культурного заповедника. В 1966 году создается музей-заповедник "Поле Берестецкой битвы", увековечивающий память казаков – воинов Богдана Хмельницкого. В 1967 году киностудия "Ленфильм" выпускает фильм "Свадьба в Малиновке", созданный режиссером Андреем Тутышкиным на основе одноименной оперетты Бориса Александрова, на многие годы определивший в массовом сознании образ вольного казачества в годы Гражданской войны.В 1970-е годы – начало 1980-х годов происходит отход от украинизации, в том числе выразившийся в отмене 28 сентября 1973 года упомянутого постановления совмина УССР. Вместе с тем казачество иллюстрируется в мультипликации – многосерийный мультипликационный фильм "Казаки" (с 1967 года) режиссера-постановщика Владимира Дахно про приключения трех неразлучных друзей Грая, Око и Тура, в кинематографе – "Бумбараш" (1971 год), "Пропала грамота" (снят в 1972 году, выпущен в прокат в 1983 году).С началом перестройки во второй половине 1980-х годов в УССР набирает вес украинский сепаратизм, лидеры которого черпают вдохновение в казачьем прошлом. В последние годы существования и после распада СССР постсоветская Украина берет на вооружение для конструирования украинской идентичности миф о казачестве как источнике украинской нации. В этом процессе используются как труды историков-националистов прошлого, так и псевдонаучные публикации бандеровцев-эмигрантов. Украинским гимном становится композиция, положенная на стих поэта Павла Чубинского "Еще не умерла Украина" (1862 год), в котором есть такие строчки: "Душу, тело мы положим за свою свободу и покажем, что мы братья козацкого роду".В это время появляются первые казачьи организации Украины.Казачье движение на Украине в 1990-е – начале2000-х годовНа учредительный круг единственной общесоюзной казачьей организации "Союз казаков" в июне 1990 года прибыли в том числе представители казачьих организаций Украины, прежде всего организации донских казаков Донбасса.Украинские власти решили и в этом вопросе идти своим путем – первая Великая рада украинского казачества, проведенная в октябре 1990 года, провозгласила возрождение украинского казачества. Характерно, что в следующем, 1991 году гетманом казачества был избран основатель "Народного руха Украины" Вячеслав Черновол.Возрождение казачества на Украине проходило непоследовательно в связи с неоднородностью регионов. Можно выделить следующие центры формирования казачества: Донбасс, исторически тяготевший к донскому казачеству (организации "Союз казаков области Войска Донского", международный союз общественных объединений "Всевеликое войско Донское", "Союз казаков России и зарубежья" и другие); Запорожье, где проходила реконструкция запорожского казачества ("Казачество Запорожское", "Запорожская Сечь", союз казаков Украины "Войско запорожское" и другие); Киев, где формировались организации, претендовавшие на общеукраинское лидерство ("Украинское казачество", "Украинское реестровое казачество" и другие); западные регионы, где казачество приобретало откровенно националистический характер ("Карпатская сечь", "Мукачевский кош" и другие); Крым, в котором казачьи организации защищали права русскоязычного населения.И если в Российской Федерации существовала преемственность с историческими казачьими войсками, то на Украине такой преемственностью могли похвастаться только организации, действовавшие в Донецкой и Луганской областях. Потомков казаков в достаточном количестве для превращения общественного движения в политическую силу на Украине не было, что и предопределило его маргинальное значение для властей.Вместе с тем к началу 2000-х казачье движение начинает интересовать украинские власти. Так, в 2000 году президента Украины Леонида Кучму провозгласили гетманом украинского казачества, а кабинет министров Украины принимает постановление от 5 октября 2000 года №395 "Об обеспечении деятельности координационного совета по вопросам развития украинского казачества". Также указом президента Украины от 15 ноября 2001 года №1092 утверждается национальная программа возрождения и развития украинского казачества.В 2004 году в Киеве прошла первая успешная попытка государственного переворота под названием "Майдан". Провозглашенный в результате этой акции президентом Виктор Ющенко взял курс на сближение с Европейским союзом и НАТО. Казачество Украины разделилось в ходе Майдана. Казаки Запорожья, Крыма, Донбасса поддержали Виктора Януковича, у которого майдановцы украли победу. В то же время руководство "Украинского реестрового казачества", "Украинского казачества", а также западноукраинские казачьи организации поддерживали Виктора Ющенко. Новые власти Украины начали уголовное преследование верховного атамана союза казаков Украины "Войско запорожское" Александра Панченко.В 2005 году на острове Хортица гетманом украинского казачества провозглашен президент Виктор Ющенко, а берегиней казачества – премьер-министр Юлия Тимошенко. В благодарность Ющенко принимает два указа – от 4 июня 2005 года №916 "О Совете украинского казачества" и от 4 мая 2007 года №378 "О мерах по поддержке развития украинского казачества".В бытность Ющенко президентом усиливается антироссийский вектор увековечивания памяти казачества – центральной фигурой становится гетман-предатель Мазепа: проводятся мероприятия, прославляющие его, открываются музеи-заповедники в память о событиях, связанных с его предательством, которое подается как борьба за независимость.Спокойно смотреть на это не могут казачьи организации Крыма и Севастополя, а также Донбасса. Казаки, которые видят свое будущее вместе с Россией, начинают объединяться. Большую роль в этих процессах играют общеказачьи мероприятия, в том числе и проводимые в России всемирные конгрессы казаков. В 2006 году казачьи организации играют значимую роль в акциях протеста против международных учений Sea Breeze, под прикрытием которых планировалось строительство базы НАТО в Крыму, согласно одной из версий. В 2009 году организации Луганской области объединяются в Луганский округ войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское".В массовое сознание вкладывается мысль о вечной вражде Украины и России. В июле 2009 года власти Украины проводят памятные мероприятия, посвященные 300-летию Полтавской битвы – улицы Полтавы заполняются плакатами с надписями "Мазепа победил. Украина свободна!". Идет ползучая реабилитация пособников нацистов из ОУН-УПА. На излете своего правления Ющенко вносит в раду законопроект "Об основах возобновления и развития украинского казачества, казачьих организациях и их объединениях", но принять его не удается.Приход к власти в 2010 году Виктора Януковича тормозит эти процессы, но не останавливает их. На Украине через некоммерческие организации с иностранным участием либерально настроенная молодежь и националисты готовятся к реваншу. Тем временем указом президента Украины упраздняются ранее существовавшие координационные структуры по делам казачества, их статус понижается. Постановлением кабинета министров Украины в 2011 году создается координационный совет по вопросам развития казачества на Украине, его возглавляет адмирал запаса Михаил Ежель, а секретарем становится главный атаман "Верного казачества" Алексей Селиванов."Верное казачество" становится сплачивающей силой для здоровых казачьих организаций, не пораженных вирусом украинства и бандеровщины.Осенью 2013 года начинается вторая акция по государственному перевороту на Украине под названием "Евромайдан". На площадь Независимости в Киев стекаются самые разные персонажи, часто психически нездоровые. Некоторые из них эксплуатируют казачью атрибутику. Наиболее ярким персонажем становится так называемый козак Гаврилюк, избиения которого киевской милицией попадают на видео. Этот западный украинец, не имеющий никаких связей с дореволюционным казачеством, благодаря запоминающейся внешности и прическе с оселедцем всячески эксплуатировал образ казака, что стало трамплином его последующей политической карьеры.В противовес Евромайдану формируется Антимайдан, в котором участвуют представители казачьих организаций.Победа Евромайдана в феврале 2014 года и последующие действия украинских властей по ограничениям прав русскоязычных граждан не могли пройти без последствий. Волеизъявление жителей Крыма и Севастополя по воссоединению с Россией, объявление независимости Донбасса, потопленная бандеровцами в крови попытка Одессы добиться справедливости стали ответом на произвол.Киевская хунта начинает военную операцию против своих сограждан. Казаки Донбасса, Крыма, Запорожья, "Верное казачество" встают с оружием в руках на защиту мирного населения, им на помощь приходят казаки из России.После срыва силового захвата Донбасса войсками киевского режима устанавливается хрупкое равновесие. С 2015 по 2022 год украинские власти последовательно уничтожают все казачьи организации, нейтрально либо сочувственно относящиеся к жителям Донбасса. Идут гонения на православие. Организации украинского казачества участвуют на стороне властей в карательных операциях против жителей Донецкой и Луганской народных республик. Казачья символика используется формированиями украинских боевиков, а также новыми подразделениями, созданными из организаций националистов. Так, в 2017 году 72-я Краноградско-Киевская отдельная механизированная бригада указом президента Украины Петра Порошенко становится бригадой имени черных запорожцев в честь формирования УНР. В 2018 году в раду вносится законопроект "О казачестве и казачьих организациях в Украине", инициированный депутатом Сергеем Мельничуком, который ранее был сотником так называемой самообороны "Майдана" и участником карательного батальона "Айдар". Однако законопроект не был принят.К февралю 2022 года основная часть казаков, оставшихся верными единству с Россией, была вытеснена украинскими властями в Крым и на Донбасс.Есть ли на Украине казачество после февраля 2022 года?После начала специальной военной операции российское казачество поддержало Вооруженные силы Российской Федерации, по зову сердца создавая добровольческие формирования.Казачьи организации Украины в силу своей раздробленности и недееспособности таких формирований не создавали. И как бы ни пыталась украинская пропаганда выдать отдельных персонажей с оселедцами за потомков казаков, все было тщетно. Тогда с подачи зарубежных консультантов стал внедряться тезис: все украинские военные – казаки. Но и он не был принят аудиторией.Вместе с тем казачьи организации на Украине продолжают бессмысленное существование. Лишенные идеи единства с Россией, правопреемства от исторического русского казачества они стали никому не нужны. Удивительную форму и удостоверения "генералов-овсаулов" используют разного рода "гетьманы", чтобы обмануть простых украинцев и продать им липовые освобождения от военной службы.24 мая 2025 года общественные организации "Совет атаманов Украины", "Координационный совет объединенного украинского казачества", "Казачья территориальная оборона" и "Лига украинского казачества" собрались в Киеве в Национальной библиотеке Украины имени Ярослава Мудрого и провозгласили новым гетманом украинского казачества Владимира Степановича Пилата (1955 года рождения) – верховного атамана Международной федерации боевого гопака. Кроме смеха эта новость ничего не вызвала.Возвращаясь в прошлое, вспоминается рассказ, как на состязания по армейскому рукопашному бою в один из южных регионов России приехал мастер боевого гопака из Украины. Он еще в фойе дворца спорта начал показывать диковинные приемы, схожие с элементами художественной гимнастики. В результате демонстрации одного из таких "одвычных козацьких прийомов" он крепко врубился головой в отделанную мрамором колонну, что привело к досрочному выбыванию прямиком на карете скорой помощи.Подводя итоги, скажем прямо – никакого казачества в современной Украине нет. Киевский режим, выжигая дотла связи с Российской Федерацией, уничтожил основу для создания казачества – идею служения Отечеству – великой России. А клика Зеленского, подобно тому мастеру боевого гопака, уже продемонстрировала миру всевозможные кульбиты и уверенно несется сломя голову к своему концу. Как писал Максим Горький: "Так не будем же им мешать: у каждого – своя дорога".Алексей Зборовский

