МИД Катара: Израиль не дает ответа на предложение о прекращении огня в Газе
13:40 26.08.2025 (обновлено: 13:54 26.08.2025)
МИД Катара: Израиль не дает ответа на предложение о прекращении огня в Газе
катар
израиль
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ДОХА, 26 авг - РИА Новости. Израиль не дает никакого ответа на представленное посредниками последнее предложение о прекращении огня в палестинском секторе Газа, несмотря на то, что палестинское движение ХАМАС согласилось на приемлемые для него условия, сообщил на пресс-конференции во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари."Израиль не даёт никакого официального ответа на выдвинутое предложение о прекращении огня в секторе Газа, ни положительного, ни отрицательного, и не предлагает альтернативных вариантов", - сказал аль-Ансари.По его словам, то, на что согласился ХАМАС, соответствует тому, на что был согласен Израиль."Теперь мяч на стороне Израиля, который, по всей видимости, не желает достигать соглашения", - добавил представитель МИД Катара."Мы призываем международное сообщество оказать давление на Израиль для принятия соглашения по Газе", - заключил он.
катар, израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Катар, Израиль, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ДОХА, 26 авг - РИА Новости. Израиль не дает никакого ответа на представленное посредниками последнее предложение о прекращении огня в палестинском секторе Газа, несмотря на то, что палестинское движение ХАМАС согласилось на приемлемые для него условия, сообщил на пресс-конференции во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Израиль не даёт никакого официального ответа на выдвинутое предложение о прекращении огня в секторе Газа, ни положительного, ни отрицательного, и не предлагает альтернативных вариантов", - сказал аль-Ансари.
По его словам, то, на что согласился ХАМАС, соответствует тому, на что был согласен Израиль.
"Теперь мяч на стороне Израиля, который, по всей видимости, не желает достигать соглашения", - добавил представитель МИД Катара.
"Мы призываем международное сообщество оказать давление на Израиль для принятия соглашения по Газе", - заключил он.
Жители Израиля вышли на протесты с требованием прекратить войну в Газе
КатарИзраильВ миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
