https://ria.ru/20250826/katar-2037651812.html
МИД Катара: Израиль не дает ответа на предложение о прекращении огня в Газе
МИД Катара: Израиль не дает ответа на предложение о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 26.08.2025
МИД Катара: Израиль не дает ответа на предложение о прекращении огня в Газе
Израиль не дает никакого ответа на представленное посредниками последнее предложение о прекращении огня в палестинском секторе Газа, несмотря на то, что... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T13:40:00+03:00
2025-08-26T13:40:00+03:00
2025-08-26T13:54:00+03:00
катар
израиль
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_fc3a20e3af5afb848385430c2fe6a492.jpg
ДОХА, 26 авг - РИА Новости. Израиль не дает никакого ответа на представленное посредниками последнее предложение о прекращении огня в палестинском секторе Газа, несмотря на то, что палестинское движение ХАМАС согласилось на приемлемые для него условия, сообщил на пресс-конференции во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари."Израиль не даёт никакого официального ответа на выдвинутое предложение о прекращении огня в секторе Газа, ни положительного, ни отрицательного, и не предлагает альтернативных вариантов", - сказал аль-Ансари.По его словам, то, на что согласился ХАМАС, соответствует тому, на что был согласен Израиль."Теперь мяч на стороне Израиля, который, по всей видимости, не желает достигать соглашения", - добавил представитель МИД Катара."Мы призываем международное сообщество оказать давление на Израиль для принятия соглашения по Газе", - заключил он.
https://ria.ru/20250826/protest-2037628892.html
катар
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_c5904e375400f1f5e233c7c6f5615385.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Катар, Израиль, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
МИД Катара: Израиль не дает ответа на предложение о прекращении огня в Газе
МИД Катара призвал принять меры, что Израиль пошел на соглашение по Газе