МИД Катара: Израиль не дает ответа на предложение о прекращении огня в Газе

МИД Катара: Израиль не дает ответа на предложение о прекращении огня в Газе

МИД Катара: Израиль не дает ответа на предложение о прекращении огня в Газе

Израиль не дает никакого ответа на представленное посредниками последнее предложение о прекращении огня в палестинском секторе Газа, несмотря на то, что...

2025-08-26T13:40:00+03:00

2025-08-26T13:40:00+03:00

2025-08-26T13:54:00+03:00

катар

израиль

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

ДОХА, 26 авг - РИА Новости. Израиль не дает никакого ответа на представленное посредниками последнее предложение о прекращении огня в палестинском секторе Газа, несмотря на то, что палестинское движение ХАМАС согласилось на приемлемые для него условия, сообщил на пресс-конференции во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари."Израиль не даёт никакого официального ответа на выдвинутое предложение о прекращении огня в секторе Газа, ни положительного, ни отрицательного, и не предлагает альтернативных вариантов", - сказал аль-Ансари.По его словам, то, на что согласился ХАМАС, соответствует тому, на что был согласен Израиль."Теперь мяч на стороне Израиля, который, по всей видимости, не желает достигать соглашения", - добавил представитель МИД Катара."Мы призываем международное сообщество оказать давление на Израиль для принятия соглашения по Газе", - заключил он.

катар

израиль

2025

катар, израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году