Россиянам планируют запретить заводить более десяти банковских карт
Россиянам планируют запретить заводить более десяти банковских карт - РИА Новости, 26.08.2025
Россиянам планируют запретить заводить более десяти банковских карт
26.08.2025
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Россияне смогут оформлять на себя не более десяти банковских карт — такое предложение включили во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко."Расширяются меры по борьбе с дроперами — посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки. Вводится ограничение по количеству банковских карт — не более десяти оформленных карт на человека. Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций", — сказали там.Сегодня Минцифры опубликовало второй пакет поправок на федеральном портале проектов нормативных актов. В него вошли порядка 20 инициатив. В частности, один из законопроектов предлагает обязать операторов связи передавать в ГИС "Антифрод" сведения об абонентских номерах, с которых идут мошеннические звонки, другой предусматривает введение штрафов за использование мошенниками искусственного интеллекта.Сейчас поправки проходят стадию общественного обсуждения, внести их в Госдуму планируется осенью.Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. Кроме того, на "Госуслугах" будет можно устанавливать самозапрет на оформление сим-карт.
