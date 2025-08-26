В Лондоне задержали более 420 человека на карибском карнавале
© AP Photo / Tim IrelandЕжегодный карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© AP Photo / Tim Ireland
Ежегодный карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 420 человек задержали за два дня проведения карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, сообщила полиция Лондона.
"На данный момент было произведено 423 задержания за два основных дня карнавала в Ноттинг-Хилле", - говорится в заявлении полиции на ее официальном сайте.
В воскресенье полиция сообщала о задержании 140 человек.
В августе 2024 года издание Telegraph сообщило, что два человека - гражданка Великобритании и гражданин Швеции - скончались от ножевых ранений после нападения во время карибского карнавала, проходившего в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Также в ходе торжеств пострадали еще шесть человек. Общее число задержанных на гуляниях, по данным лондонской полиции, достигло 349, из них 72 были задержаны за хранение холодного оружия.
Ежегодный карибский карнавал проводится в последний понедельник августа и предшествующее ему воскресенье в лондонском районе Ноттинг-Хилл с 1966 года. Изначально карнавал был призван объединить многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами, однако за ним тянется шлейф печальной славы - криминогенная обстановка, употребление наркотиков, горы мусора, а также повышенный уровень шума, тревожащий местных жителей.