В Лондоне задержали более 420 человека на карибском карнавале
00:27 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/karnaval-2037563100.html
В Лондоне задержали более 420 человека на карибском карнавале
В Лондоне задержали более 420 человека на карибском карнавале - РИА Новости, 26.08.2025
В Лондоне задержали более 420 человека на карибском карнавале
Более 420 человек задержали за два дня проведения карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, сообщила полиция Лондона. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T00:27:00+03:00
2025-08-26T00:27:00+03:00
в мире
лондон
великобритания
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150128/79/1501287961_0:134:2551:1569_1920x0_80_0_0_ff350ba935cd1aeacb57a21144359905.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 420 человек задержали за два дня проведения карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, сообщила полиция Лондона. "На данный момент было произведено 423 задержания за два основных дня карнавала в Ноттинг-Хилле", - говорится в заявлении полиции на ее официальном сайте. В воскресенье полиция сообщала о задержании 140 человек. В августе 2024 года издание Telegraph сообщило, что два человека - гражданка Великобритании и гражданин Швеции - скончались от ножевых ранений после нападения во время карибского карнавала, проходившего в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Также в ходе торжеств пострадали еще шесть человек. Общее число задержанных на гуляниях, по данным лондонской полиции, достигло 349, из них 72 были задержаны за хранение холодного оружия. Ежегодный карибский карнавал проводится в последний понедельник августа и предшествующее ему воскресенье в лондонском районе Ноттинг-Хилл с 1966 года. Изначально карнавал был призван объединить многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами, однако за ним тянется шлейф печальной славы - криминогенная обстановка, употребление наркотиков, горы мусора, а также повышенный уровень шума, тревожащий местных жителей.
https://ria.ru/20250712/dzhonson-2028705302.html
лондон
великобритания
швеция
в мире, лондон, великобритания, швеция
В мире, Лондон, Великобритания, Швеция
В Лондоне задержали более 420 человека на карибском карнавале

В Лондоне за два дня карибского карнавала задержали более 420 человек

© AP Photo / Tim IrelandЕжегодный карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
Ежегодный карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Tim Ireland
Ежегодный карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 420 человек задержали за два дня проведения карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, сообщила полиция Лондона.
"На данный момент было произведено 423 задержания за два основных дня карнавала в Ноттинг-Хилле", - говорится в заявлении полиции на ее официальном сайте.
В воскресенье полиция сообщала о задержании 140 человек.
В августе 2024 года издание Telegraph сообщило, что два человека - гражданка Великобритании и гражданин Швеции - скончались от ножевых ранений после нападения во время карибского карнавала, проходившего в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Также в ходе торжеств пострадали еще шесть человек. Общее число задержанных на гуляниях, по данным лондонской полиции, достигло 349, из них 72 были задержаны за хранение холодного оружия.
Ежегодный карибский карнавал проводится в последний понедельник августа и предшествующее ему воскресенье в лондонском районе Ноттинг-Хилл с 1966 года. Изначально карнавал был призван объединить многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами, однако за ним тянется шлейф печальной славы - криминогенная обстановка, употребление наркотиков, горы мусора, а также повышенный уровень шума, тревожащий местных жителей.
Джонсон обвинил Макрона в организации миграционного кризиса в Британии
12 июля, 00:42
12 июля, 00:42
 
