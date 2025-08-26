ЦАХАЛ останется на Голанских высотах в Сирии, заявил Кац

Рейтинг@Mail.ru
11:27 26.08.2025 (обновлено: 11:46 26.08.2025)
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Израиль оставит свои войска в буферной зоне на Голанских высотах на юге Сирии, чтобы обеспечить безопасность северной границы еврейского государства, а также защитить друзское население, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. "ЦАХАЛ останется на вершине горы Хермон и в зоне безопасности, необходимой для защиты населенных пунктов Голанских высот и Галилеи от угроз, исходящих с сирийской стороны, что является главным уроком событий 7 октября. Мы также будем продолжать защищать друзов в Сирии", – написал политик на своей странице в социальной сети Х. На прошлой неделе министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Тель-Авив заинтересован в нормализации отношений с Сирией и Ливаном, обеспечивая при это интересы национальной безопасности, при этом он подчеркнул, что Голанские высоты останутся под суверенитетом Израиля в рамках любого соглашения. В мае в одном из своих выступлений новый сирийский лидер Аш-Шараа в свою очередь указал на наличие непрямых контактов с Израилем через посредников, отметив, что их цель - сдерживание роста напряженности в сфере безопасности и предотвращение масштабной войны в регионе. После смены власти в Сирии в конце 2024 года и прихода новой администрации во главе с Ахмедом аш-Шараа, который был объявлен президентом страны на время переходного периода, израильская армия заняла буферную зону безопасности на Голанских высотах на юге Сирии и осуществила ряд воздушных операций по уничтожению боевого потенциала бывшей армии Башара Асада. Эти действия власти Израиля объясняли интересами безопасности для своих северных городов и поселений на Голанских высотах, а также необходимостью предотвратить попадание большого количества оружия и военной техники в руки новых властей в Дамаске. Израильские официальные лица неоднократно выражали недоверие к новому правителю Сирии, который в прошлом был лидером исламистской группировки.
в мире, израиль, сирия, голанские высоты, исраэль кац
В мире, Израиль, Сирия, Голанские высоты, Исраэль Кац
© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolИсраэль Кац
Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Исраэль Кац. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Израиль оставит свои войска в буферной зоне на Голанских высотах на юге Сирии, чтобы обеспечить безопасность северной границы еврейского государства, а также защитить друзское население, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
"ЦАХАЛ останется на вершине горы Хермон и в зоне безопасности, необходимой для защиты населенных пунктов Голанских высот и Галилеи от угроз, исходящих с сирийской стороны, что является главным уроком событий 7 октября. Мы также будем продолжать защищать друзов в Сирии", – написал политик на своей странице в социальной сети Х.
На прошлой неделе министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Тель-Авив заинтересован в нормализации отношений с Сирией и Ливаном, обеспечивая при это интересы национальной безопасности, при этом он подчеркнул, что Голанские высоты останутся под суверенитетом Израиля в рамках любого соглашения.
В мае в одном из своих выступлений новый сирийский лидер Аш-Шараа в свою очередь указал на наличие непрямых контактов с Израилем через посредников, отметив, что их цель - сдерживание роста напряженности в сфере безопасности и предотвращение масштабной войны в регионе.
После смены власти в Сирии в конце 2024 года и прихода новой администрации во главе с Ахмедом аш-Шараа, который был объявлен президентом страны на время переходного периода, израильская армия заняла буферную зону безопасности на Голанских высотах на юге Сирии и осуществила ряд воздушных операций по уничтожению боевого потенциала бывшей армии Башара Асада. Эти действия власти Израиля объясняли интересами безопасности для своих северных городов и поселений на Голанских высотах, а также необходимостью предотвратить попадание большого количества оружия и военной техники в руки новых властей в Дамаске. Израильские официальные лица неоднократно выражали недоверие к новому правителю Сирии, который в прошлом был лидером исламистской группировки.
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Израиль пытается расчленить Сирию через ООН, пишут турецкие СМИ
17 августа, 14:24
 
В миреИзраильСирияГоланские высотыИсраэль Кац
 
 
