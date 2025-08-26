https://ria.ru/20250826/iran-2037622056.html
В МИД Ирана высказались о решении Украины об отмене безвизовых поездок
В МИД Ирана высказались о решении Украины об отмене безвизовых поездок - РИА Новости, 26.08.2025
В МИД Ирана высказались о решении Украины об отмене безвизовых поездок
Иран примет ответные меры на решение Украины прекратить действие меморандума о безвизовых поездках граждан с диппаспортами, заявил официальный представитель МИД РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T12:00:00+03:00
2025-08-26T12:00:00+03:00
2025-08-26T12:00:00+03:00
в мире
иран
украина
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 26 авг – РИА Новости. Иран примет ответные меры на решение Украины прекратить действие меморандума о безвизовых поездках граждан с диппаспортами, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабмин Украины прекратил действие меморандума с Ираном о безвизовых поездках граждан с дипломатическими или служебными паспортами. "Последние предпринятые меры расходятся с международным правом и противоречат двустороннему соглашению между странами. В принципе, эти действия вызовут реакцию Ирана, мы изучаем детали этого вопроса", - сказал он во время брифинга.
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037533051.html
иран
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, украина, верховная рада украины
В мире, Иран, Украина, Верховная Рада Украины
В МИД Ирана высказались о решении Украины об отмене безвизовых поездок
Багаи: Тегеран примет ответные меры на решение Киева о безвизовых поездках