12:00 26.08.2025
В МИД Ирана высказались о решении Украины об отмене безвизовых поездок
в мире
иран
украина
верховная рада украины
ТЕГЕРАН, 26 авг – РИА Новости. Иран примет ответные меры на решение Украины прекратить действие меморандума о безвизовых поездках граждан с диппаспортами, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабмин Украины прекратил действие меморандума с Ираном о безвизовых поездках граждан с дипломатическими или служебными паспортами. "Последние предпринятые меры расходятся с международным правом и противоречат двустороннему соглашению между странами. В принципе, эти действия вызовут реакцию Ирана, мы изучаем детали этого вопроса", - сказал он во время брифинга.
иран
украина
в мире, иран, украина, верховная рада украины
В мире, Иран, Украина, Верховная Рада Украины
ТЕГЕРАН, 26 авг – РИА Новости. Иран примет ответные меры на решение Украины прекратить действие меморандума о безвизовых поездках граждан с диппаспортами, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабмин Украины прекратил действие меморандума с Ираном о безвизовых поездках граждан с дипломатическими или служебными паспортами.
"Последние предпринятые меры расходятся с международным правом и противоречат двустороннему соглашению между странами. В принципе, эти действия вызовут реакцию Ирана, мы изучаем детали этого вопроса", - сказал он во время брифинга.
В миреИранУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
