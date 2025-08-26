Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан и США создадут совместную инвестиционную платформу
18:33 26.08.2025 (обновлено: 18:34 26.08.2025)
Азербайджан и США создадут совместную инвестиционную платформу
БАКУ, 26 авг - РИА Новости. Для финансирования стратегических проектов в регионе Южного Кавказа предлагается создать совместную азербайджано-американскую инвестиционную платформу, заявил во вторник министр экономики Азербайджана Михаил Джаббаров. "Для совместного финансирования стратегических проектов в регионе предлагается создать совместную азербайджано-американскую инвестиционную платформу. Мы будем работать в этом направлении совместно с Экспортно-импортным банком США ("US EXIM Bank"). На нашей встрече с президентом и главным советником председателя "US EXIM Bank", в которой участвовал и президент SOCAR, состоявшейся в рамках рабочего визита главы государства в США, были проведены эффективные обсуждения относительно достижений в области экономического развития и диверсификации в Азербайджане, новых перспектив для реализации крупных инвестиционных проектов", - отметил азербайджанский министр на специальном заседании кабинета министров, посвящённом визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон. По его словам, US EXIM Bank предоставит инструменты для оказания финансовой поддержки проектам Азербайджана в сферах энергетики и зеленого перехода.
в мире, азербайджан, сша, вашингтон (штат), ильхам алиев, socar
В мире, Азербайджан, США, Вашингтон (штат), Ильхам Алиев, SOCAR
БАКУ, 26 авг - РИА Новости. Для финансирования стратегических проектов в регионе Южного Кавказа предлагается создать совместную азербайджано-американскую инвестиционную платформу, заявил во вторник министр экономики Азербайджана Михаил Джаббаров.
"Для совместного финансирования стратегических проектов в регионе предлагается создать совместную азербайджано-американскую инвестиционную платформу. Мы будем работать в этом направлении совместно с Экспортно-импортным банком США ("US EXIM Bank"). На нашей встрече с президентом и главным советником председателя "US EXIM Bank", в которой участвовал и президент SOCAR, состоявшейся в рамках рабочего визита главы государства в США, были проведены эффективные обсуждения относительно достижений в области экономического развития и диверсификации в Азербайджане, новых перспектив для реализации крупных инвестиционных проектов", - отметил азербайджанский министр на специальном заседании кабинета министров, посвящённом визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон.
По его словам, US EXIM Bank предоставит инструменты для оказания финансовой поддержки проектам Азербайджана в сферах энергетики и зеленого перехода.
