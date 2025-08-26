https://ria.ru/20250826/indeksatsiya-2037564316.html
В Госдуме предложили обязать работодателей индексировать зарплату
В Госдуме предложили обязать работодателей индексировать зарплату - РИА Новости, 26.08.2025
В Госдуме предложили обязать работодателей индексировать зарплату
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T01:06:00+03:00
2025-08-26T01:06:00+03:00
2025-08-26T01:06:00+03:00
россия
сергей миронов
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_21a63bae73142a9623f52174dadb235c.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы в государственных и частных организациях с привязкой к уровню инфляции, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях обеспечения баланса между динамикой заработной платы и инфляцией предлагается внести изменения в ТК РФ, установив обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы для всех работодателей, включая государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также организации частного сектора", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что размер индексации должен соответствовать официальному уровню инфляции за предыдущий квартал. "Чаще всего на ежегодной основе индексация проводится в бюджетной сфере, но даже там её размер не всегда поспевает за ростам цен", – сказал он. По словами политика, зарплату от 22,4 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц получают 15,2% работников, а доходы в диапазоне от 40 до 60 тысяч рублей - у 20% работающих граждан. "По нашей оценке, при нынешних ценах на продукты питания, лекарства, проезд в общественном транспорте минимальный размер оплаты труда должен быть никак не меньше 60 тысяч рублей" – указал лидер партии.
https://ria.ru/20250826/pitanie-2037563951.html
https://ria.ru/20250824/stipendiya-2037230527.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b4f86dd5a6d33efc41ef78c57e916e65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей миронов, госдума рф, общество
Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили обязать работодателей индексировать зарплату
Миронов предложил ввести обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы в государственных и частных организациях с привязкой к уровню инфляции, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях обеспечения баланса между динамикой заработной платы и инфляцией предлагается внести изменения в ТК РФ
, установив обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы для всех работодателей, включая государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также организации частного сектора", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов
уточнил, что размер индексации должен соответствовать официальному уровню инфляции за предыдущий квартал.
"Чаще всего на ежегодной основе индексация проводится в бюджетной сфере, но даже там её размер не всегда поспевает за ростам цен", – сказал он.
По словами политика, зарплату от 22,4 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц получают 15,2% работников, а доходы в диапазоне от 40 до 60 тысяч рублей - у 20% работающих граждан.
"По нашей оценке, при нынешних ценах на продукты питания, лекарства, проезд в общественном транспорте минимальный размер оплаты труда должен быть никак не меньше 60 тысяч рублей" – указал лидер партии.