Китай впервые почти за год импортировал из России оловянную руду

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Китай в июле этого года впервые за 11 месяцев импортировал из России оловянную руду, причем сразу более чем на 20 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Так, объем поставок оловянной руды из России в КНР за июль достиг максимальных за все время 20,4 миллиона долларов. В последний раз Поднебесная закупала такую руду в июле 2024 года, после чего наступил почти годовой перерыв. Россия в китайском импорте оловянной руды заняла третье место по итогам июля. Также в пятерку главных поставщиков вошли Конго (54,6 миллиона долларов), Нигерия (30,7 миллиона), Австралия (16,9 миллиона) и Мьянма (11,9 миллиона). Само же олово и изделия из него Пекин приобрел у Москвы в совсем маленьких объемах - лишь на символические 267 долларов за июль. За первые семь месяцев поставки составили только 5,1 тысячи долларов, втрое меньше, чем год назад.

