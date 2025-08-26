Рейтинг@Mail.ru
Китай впервые почти за год импортировал из России оловянную руду - РИА Новости, 26.08.2025
06:06 26.08.2025
Китай впервые почти за год импортировал из России оловянную руду
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Китай в июле этого года впервые за 11 месяцев импортировал из России оловянную руду, причем сразу более чем на 20 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Так, объем поставок оловянной руды из России в КНР за июль достиг максимальных за все время 20,4 миллиона долларов. В последний раз Поднебесная закупала такую руду в июле 2024 года, после чего наступил почти годовой перерыв. Россия в китайском импорте оловянной руды заняла третье место по итогам июля. Также в пятерку главных поставщиков вошли Конго (54,6 миллиона долларов), Нигерия (30,7 миллиона), Австралия (16,9 миллиона) и Мьянма (11,9 миллиона). Само же олово и изделия из него Пекин приобрел у Москвы в совсем маленьких объемах - лишь на символические 267 долларов за июль. За первые семь месяцев поставки составили только 5,1 тысячи долларов, втрое меньше, чем год назад.
© AP Photo / Chan Long HeiФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Флаг Китая. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Китай в июле этого года впервые за 11 месяцев импортировал из России оловянную руду, причем сразу более чем на 20 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Так, объем поставок оловянной руды из России в КНР за июль достиг максимальных за все время 20,4 миллиона долларов. В последний раз Поднебесная закупала такую руду в июле 2024 года, после чего наступил почти годовой перерыв.
Россия в китайском импорте оловянной руды заняла третье место по итогам июля. Также в пятерку главных поставщиков вошли Конго (54,6 миллиона долларов), Нигерия (30,7 миллиона), Австралия (16,9 миллиона) и Мьянма (11,9 миллиона).
Само же олово и изделия из него Пекин приобрел у Москвы в совсем маленьких объемах - лишь на символические 267 долларов за июль. За первые семь месяцев поставки составили только 5,1 тысячи долларов, втрое меньше, чем год назад.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Китае строят сухой порт для торговли с Россией
23 августа, 07:52
 
ЭкономикаРоссияКитайРеспублика КонгоВ мире
 
 
