Запад обещал дать Грузии оружие, заявил мэр Тбилиси

2025-08-26T16:06:00+03:00
2025-08-26T16:06:00+03:00
2025-08-26T16:53:00+03:00
Каладзе: Запад обещал дать Грузии оружие при открытии второго фронта против РФ
ТБИЛИСИ, 26 авг — РИА Новости. Запад обещал обеспечить Тбилиси военной техникой в случае согласия открыть "второй фронт" против России, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
"В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия второго фронта в стране. Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее. Конечно, этому есть доказательства, и при необходимости мы будем действовать, но, опять же, в интересах страны лучше оставаться так, как есть", — сказал он.
Каладзе вновь повторил, что западные партнеры продолжают шантажировать Грузию
. На этот раз они грозятся приостановить безвизовый режим с ЕС
. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе
подчеркивал, что грузинское общество во многом потеряло доверие к Евросоюзу.
Что происходит между Грузией и ЕС
В Грузии 26 октября прошлого года состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган страны также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста.
Кроме того, грузинские власти приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах.
Евросоюз раскритиковал эти документы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к сообществу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан республики.
Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028-го. С тех пор в Грузии постоянно проходят манифестации с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.