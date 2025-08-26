Запад обещал дать Грузии оружие, заявил мэр Тбилиси

Рейтинг@Mail.ru
16:06 26.08.2025 (обновлено: 16:53 26.08.2025)
2025-08-26T16:06:00+03:00
2025-08-26T16:53:00+03:00
в мире
грузия
россия
каха каладзе (мэр тбилиси)
евросоюз
запад
ТБИЛИСИ, 26 авг — РИА Новости. Запад обещал обеспечить Тбилиси военной техникой в случае согласия открыть "второй фронт" против России, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. "В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия второго фронта в стране. Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее. Конечно, этому есть доказательства, и при необходимости мы будем действовать, но, опять же, в интересах страны лучше оставаться так, как есть", — сказал он. Каладзе вновь повторил, что западные партнеры продолжают шантажировать Грузию. На этот раз они грозятся приостановить безвизовый режим с ЕС. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркивал, что грузинское общество во многом потеряло доверие к Евросоюзу.Что происходит между Грузией и ЕСВ Грузии 26 октября прошлого года состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган страны также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста.Кроме того, грузинские власти приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах.Евросоюз раскритиковал эти документы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к сообществу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан республики.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
в мире, грузия, россия, каха каладзе (мэр тбилиси), евросоюз, запад
В мире, Грузия, Россия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Евросоюз, Запад
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе
Генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 26 авг — РИА Новости. Запад обещал обеспечить Тбилиси военной техникой в случае согласия открыть "второй фронт" против России, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
"В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия второго фронта в стране. Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее. Конечно, этому есть доказательства, и при необходимости мы будем действовать, но, опять же, в интересах страны лучше оставаться так, как есть", — сказал он.
Каладзе вновь повторил, что западные партнеры продолжают шантажировать Грузию. На этот раз они грозятся приостановить безвизовый режим с ЕС. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркивал, что грузинское общество во многом потеряло доверие к Евросоюзу.

Что происходит между Грузией и ЕС

В Грузии 26 октября прошлого года состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган страны также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста.
Кроме того, грузинские власти приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах.
Евросоюз раскритиковал эти документы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к сообществу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан республики.

Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028-го. С тех пор в Грузии постоянно проходят манифестации с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
 
