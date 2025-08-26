Рейтинг@Mail.ru
Полиция пресекла работу группировки дроповодов в Уфе - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/gruppirovka-2037686229.html
Полиция пресекла работу группировки дроповодов в Уфе
Полиция пресекла работу группировки дроповодов в Уфе - РИА Новости, 26.08.2025
Полиция пресекла работу группировки дроповодов в Уфе
Полицейские пресекли деятельность группировки дроповодов в Уфе, которая круглосуточно принимала платежи и переводила их на счета заказчиков, четверо... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T15:53:00+03:00
2025-08-26T15:53:00+03:00
происшествия
россия
республика башкортостан
мвд
дропперы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155733/36/1557333658_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_e7427a270b08528afbd8061ca1b8fef1.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность группировки дроповодов в Уфе, которая круглосуточно принимала платежи и переводила их на счета заказчиков, четверо подозреваемых под домашним арестом, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Дроповоды – те, кто использует в криминальных целях банковские карты и счета других людей. "Мои коллеги из ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД России и МВД по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность организованной группы. Ее участники обвиняются в неправомерных операциях с использованием чужих электронных средств платежа", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что двое жителей Уфы арендовали в центре города офисные помещения и наняли на работу несколько человек. Они в круглосуточном режиме принимали электронные платежи на банковские карты третьих лиц и через криптообменники переводили на счета заказчиков криминальных услуг. Для этого систематически закупались средства платежа так называемых дропов, которых искали с помощью объявлений. В качестве вознаграждения за нелегальные услуги фигуранты получали от 1,5 до 4,5 процентов от переводимой суммы. Возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Четверым подозреваемым предъявлены обвинения, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также допрошены граждане, передавшие участникам организованной группы свои банковские карты.
https://ria.ru/20250820/mvd-2036449649.html
https://ria.ru/20250826/kibermoshennichestvo-2037600995.html
россия
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155733/36/1557333658_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_fd988b6c57305ca7ff7c78968e0b2ece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика башкортостан, мвд, дропперы
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, МВД, дропперы
Полиция пресекла работу группировки дроповодов в Уфе

В Уфе пресекли работу группировки, которая переводила деньги на счета заказчиков

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность группировки дроповодов в Уфе, которая круглосуточно принимала платежи и переводила их на счета заказчиков, четверо подозреваемых под домашним арестом, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Дроповоды – те, кто использует в криминальных целях банковские карты и счета других людей.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В МВД рассказали, как мошенники втягивают в дропперство
20 августа, 10:13
"Мои коллеги из ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД России и МВД по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность организованной группы. Ее участники обвиняются в неправомерных операциях с использованием чужих электронных средств платежа", - написала Волк в Telegram-канале.
Следствие предварительно установило, что двое жителей Уфы арендовали в центре города офисные помещения и наняли на работу несколько человек. Они в круглосуточном режиме принимали электронные платежи на банковские карты третьих лиц и через криптообменники переводили на счета заказчиков криминальных услуг. Для этого систематически закупались средства платежа так называемых дропов, которых искали с помощью объявлений. В качестве вознаграждения за нелегальные услуги фигуранты получали от 1,5 до 4,5 процентов от переводимой суммы.
Возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Четверым подозреваемым предъявлены обвинения, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также допрошены граждане, передавшие участникам организованной группы свои банковские карты.
Программирование - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В правительстве рассказали о новых мерах по борьбе с кибермошенниками
10:17
 
ПроисшествияРоссияРеспублика БашкортостанМВДдропперы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала